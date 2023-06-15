Гендиректор МАГАТЕ Гроссі прибув на захоплену росіянами ЗАЕС

Про це повідомили в Енергоатомі.

13 червня Рафаель Гроссі прибув до України, щоб особисто оцінити ситуацію на окупованій Росією Запорізькій атомній електростанції. В Україні Гроссі зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, де вони обговорили ситуацію навколо Каховської ГЕС.

Відомо, що запланований візит Гроссі на Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС) мав відбутися раніше. Однак, його відклали через надзвичайну безпекову ситуацію.

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Реакція МАГАТЕ на підрив Каховської ГЕС

6 червня Володимир Зеленський обговорив з очільником МАГАТЕ наслідки підриву Каховської ГЕС та ризики для ЗАЕС і запросив його в Україну. У відповідь на заклик Зеленського Гроссі заявив, що очолить наступну місію організації на ЗАЕС після підриву Росією ГЕС.

Згодом Рафаель Гроссі сказав, що МАГАТЕ стурбоване тим, що через два дні ЗАЕС уже не зможе отримувати воду для охолодження з водосховища Каховської ГЕС.

8 червня рівень води в Каховському водосховищі впав на 2,8 метра до позначки в 14,03 метрів, а погодинні темпи втрат дещо уповільнились – до 5-7 см/год. Зазначалося, що, за попередніми висновками експертів МАГАТЕ, Запорізька АЕС повинна мати змогу відкачувати воду з резервуара для охолодження реакторів після того, як її рівень опуститься нижче за критичні 12,7 м. Тоді ж гендиректор Гроссі оголосив про програму допомоги Україні у відповідь на руйнування греблі в Новій Каховці.

Згодом він заявив, що експерти стурбовані стрімким падінням рівня води на Запорізькій ТЕС, спричиненим підривом Каховської ГЕС. Міжнародне агентство з атомної енергії вимагало доступ до території Запорізької атомної електростанції, щоб перевірити розбіжність у даних про рівень води на підірваній Каховській греблі, яка використовується для охолодження реакторів станції.

15 червня стало відомо, що Гроссі 14 червня не зміг потрапити на територію ЗАЕС, оскільки Росія не давала гарантій безпеки, але пообіцяла їх "з високим ступенем ймовірності" у п'ятницю.