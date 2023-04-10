Генерал Маломуж назвав три завдання росіян у формуванні витоку інформації

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Триває стратегічне протистояння між демократичним світом й Росією. Росія вирішила залучити комплексну "спецоперацію", щоб вдарити не тільки по єдності наших союзників, а й призвести до протистояння на більш стратегічних рівнях, наприклад США - Китай. Показуючи плани, Росія намагається відвертати політичну, дипломатичну й військову увагу від України, щоб орієнтувати наших союзників на інші стратегічні проблеми", - пояснив Маломуж.

За словами генерала, розкриваючи сили й засоби ЗСУ, одним із завдань Росії у формуванні витоку інформації було упередження нашого контрнаступу. Хоча ця інформація не відповідає дійсності.

"Росіяни формують інформаційну позицію так, щоб виконати три завдання. Перше - це попередити наш контрнаступ й показати, що вони володіють інформацією в режимі онлайн. Друге - посіяти суперечності й недовіру між самими союзниками. Тому, що триває обмін інформації, розкриваються джерела, інші країни можуть утримуватися від передачі інформації. І третя частина - це препарування цієї інформації. Як її подати, щоб створити ілюзію, що є глибоке проникнення в американські спецслужби, щоб створити суперечності між США, Великою Британією, країнами ЄС. Створити стратегічні розбіжності протистояння між Китаєм та США, між Європою та США", - підкреслив Маломуж.