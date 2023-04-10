Генерал Маломуж назвав три завдання росіян у формуванні витоку інформації
Голова Служби зовнішньої розвідки України 2005-2010 рр. генерал армії Микола Маломуж зазначив, що Росія намагається посіяти суперечності між союзниками України
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Триває стратегічне протистояння між демократичним світом й Росією. Росія вирішила залучити комплексну "спецоперацію", щоб вдарити не тільки по єдності наших союзників, а й призвести до протистояння на більш стратегічних рівнях, наприклад США - Китай. Показуючи плани, Росія намагається відвертати політичну, дипломатичну й військову увагу від України, щоб орієнтувати наших союзників на інші стратегічні проблеми", - пояснив Маломуж.
За словами генерала, розкриваючи сили й засоби ЗСУ, одним із завдань Росії у формуванні витоку інформації було упередження нашого контрнаступу. Хоча ця інформація не відповідає дійсності.
"Росіяни формують інформаційну позицію так, щоб виконати три завдання. Перше - це попередити наш контрнаступ й показати, що вони володіють інформацією в режимі онлайн. Друге - посіяти суперечності й недовіру між самими союзниками. Тому, що триває обмін інформації, розкриваються джерела, інші країни можуть утримуватися від передачі інформації. І третя частина - це препарування цієї інформації. Як її подати, щоб створити ілюзію, що є глибоке проникнення в американські спецслужби, щоб створити суперечності між США, Великою Британією, країнами ЄС. Створити стратегічні розбіжності протистояння між Китаєм та США, між Європою та США", - підкреслив Маломуж.
- 6 квітня видання The New York Times написало про витік засекречених документів, в яких детально описані плани США та НАТО щодо нарощування української армії перед запланованим контрнаступом. Пентагон почав розслідування.
- Майже відразу ж у соціальних мережах з'явилася нова порція таємних документів, які, ймовірно, розкривають секрети американської національної безпеки щодо України, Близького Сходу і Китаю.
- Після цього Інститут вивчення війни зазначив, що витік секретних документів США підсилив страх РФ перед контрнаступом ЗСУ.
- Вже 8 квітня у Головному управління розвідки повідомили, що так звані засекречені військові документи про плани наступу ЗС України насправді є підробкою та спецоперацією російських спецслужб. РФ могла підробити документи, щоб зірвати західну допомогу Україні.
- 9 квітня журналісти-розслідувачі Bellingcat з'ясували, що першоджерелом "злитих" секретних документів Пентагону про контрнаступ Збройних Сил України був сервер на Discord.
- Також The Jerusalem Post зазначав: у секретних документах Пентагону, які раніше поширили в соцмережах, є інформація про те, що Моссад підбурював ізраїльтян до протестів проти судової реформи.
- Українське командування змінило деякі свої військові плани після того, як стався витік секретних документів Пентагону у мережу.
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