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Генерал Міллі обговорив війну РФ проти України з Папою Римським Франциском

21 серпня, 2023 понедiлок
21:53
Світ Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі 21 серпня зустрівся з Папою Римським Франциском та обговорив війну в Україні

Про це пише Daily Mail.

"Папа Римський дуже стурбований сотнями тисяч людей, які були вбиті та поранені, а також жертвами серед невинних цивільних осіб", – розповів Міллі журналістам.

Військовий відзначив, що Франциску було "дуже цікаво почути його точку зору щодо воєнного стану і стану війни, і людської трагедії, яка розгортається в Україні".

Міллі також розповів, що вони з понтифіком обговорювали й інші питання, серед яких Африка.

"Глибина знань 86-річного Папи про події у світі вражає. Просто бути там, мати можливість поговорити з ним про актуальні проблеми... було справжнім привілеєм", - коментує Міллі.

Позиція Ватикану щодо війни в Україні

Наприкінці квітня Папа Римський Франциск заявив, що Ватикан бере участь у миротворчій місії, щоби спробувати покласти край конфлікту між Росією та Україною.

"Зараз триває місія, але вона ще не оприлюднена. Коли вона буде оприлюднена, я розповім про це", - сказав Папа репортерам під час зворотного рейсу з Угорщини.

Згодом і Київ, і Москва заперечили інформацію про цю ініціативу.

Однак 10 травня держсекретар Ватикану кардинал П'єтро Паролін сказав, що "це не були відмови".

"Вони сказали, що нічого про це не знають, але потім були контакти, де з'ясувалося з обох сторін, що це було непорозуміння", - сказав він.

На початку червня кардинал Маттео Дзуппі побував у Києві й зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Омбудсмен Дмитро Лубінець розповів представникові Ватикану про вбивства, зґвалтування і викрадення українських дітей військовими РФ.

28 червня Дзуппі прибув до Москви й зустрівся з дитячою омбудсменкою Львовою-Бєловою, яку підозрюють у масовому викраденні українських дітей.

4 липня кардинал Дзуппі повідомив, що працює над механізмом повернення депортованих українських дітей.

30 липня Папа Римський Франциск під час недільної відправи у Ватикані звернувся із закликом до Росії відновити дію Чорноморської зернової угоди, яка дозволяла Україні безпечно транспортувати зерно. Зеленський назвав цей заклик важливим.

3 серпня під час зустрічі з українською молоддю Папа Франциск запевнив у своїй молитві за Україну та попросив вибачення за "неспроможність зробити щось більше". 

Папа Римський Франциск
Світ про Україну
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