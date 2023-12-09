Генерал Романенко розповів про зміну тактики РФ під час повітряних атак на Україну
Засновник Благодійного фонду "Закриємо небо України", заступник начальника Генерального штабу ЗСУ (2006-2010), генерал Ігор Романенко розповів про те, як російська армія використовує високоточні ракети та дрони для своїх атак
Про це він розповів в етері Еспресо.
Романенко наголосив, що рашисти використовують вже не лише дешеві "шахеди", а й ракети, які ворог певний час економив.
"Ресурс у них є, за цей час накопичили близько 900 сучасних високоточних ракет для запуску з повітря бомбардувальниками Ту-95МС, Ту-160, Ту-22М3. Крім того, "калібри" з платформ морських кораблів, ракетних катерів і підводних човнів. Також є "Іскандери" оперативно-тактична ракетний комплекс випускають крилаті ракети, а саме це ті ракети, які можуть прикладати маршрут не тільки з однієї сторони, а й облітати райони протиповітряної оборони, обходити з іншого боку і на останньому застосуванні ми все бачили", - пояснив генерал.
Щодо дронів, то засновник БФ "Закриємо небо України" підкреслив, що армія РФ їх удосконалює, шукає шляхи модернізації, зокрема застосовує SIM-карти.
"Проте потужності бойової частини "шахедів" не така, як у цих крилатих ракет. Окрім крилатих ракет є балістичні. Тому поєднання "шахедів" і ракет різного типу приводить до підвищення ефективності", - підсумував експерт і додав, що Україні необхідно більше засобів протиповітряної оборони від союзників і не тільки комплекси Patriot, а й THAAD.
- Зранку 8 грудня росіяни випустили крилаті ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Вони рухались через Харківщину та Дніпропетровщину у район Києва.
- Вранці 8 грудня, під час ракетної атаки російської армії по Україні, було запущено 19 ракет Х-101 і Х-555, з яких 14 збила ППО.
- Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що противник б'є по об'єктах інфраструктури України високоточною далекобійною зброєю.
- 8 грудня координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що для Білого дому масований ракетний удар по Україні був очікуваним кроком РФ з настанням зими.
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