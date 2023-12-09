Генерал Романенко розповів про зміну тактики РФ під час повітряних атак на Україну

Про це він розповів в етері Еспресо.

Романенко наголосив, що рашисти використовують вже не лише дешеві "шахеди", а й ракети, які ворог певний час економив.

"Ресурс у них є, за цей час накопичили близько 900 сучасних високоточних ракет для запуску з повітря бомбардувальниками Ту-95МС, Ту-160, Ту-22М3. Крім того, "калібри" з платформ морських кораблів, ракетних катерів і підводних човнів. Також є "Іскандери" оперативно-тактична ракетний комплекс випускають крилаті ракети, а саме це ті ракети, які можуть прикладати маршрут не тільки з однієї сторони, а й облітати райони протиповітряної оборони, обходити з іншого боку і на останньому застосуванні ми все бачили", - пояснив генерал.

Щодо дронів, то засновник БФ "Закриємо небо України" підкреслив, що армія РФ їх удосконалює, шукає шляхи модернізації, зокрема застосовує SIM-карти.

"Проте потужності бойової частини "шахедів" не така, як у цих крилатих ракет. Окрім крилатих ракет є балістичні. Тому поєднання "шахедів" і ракет різного типу приводить до підвищення ефективності", - підсумував експерт і додав, що Україні необхідно більше засобів протиповітряної оборони від союзників і не тільки комплекси Patriot, а й THAAD.