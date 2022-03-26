Генерали з Радбезу Білорусі лобіюють вступ країни у війну проти України, - Генштаб ЗСУ
Росія продовжує активне використання транспортної мережі Білорусі у війні з Україною
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ
"Відзначається зростання кількості повітряних перевезень військових вантажів з території РФ. Здебільшого, для перекидання ракет різних типів та боєприпасів, ворог використовує транспортні літаки Ан-124. Такий спосіб доставки обумовлений блокуванням залізничних шляхів на окремих напрямках", - заявили у ГШ.
Там зазначили, що жителі Білорусі не підтримують залучення власних збройних сил до війни проти України.
"Надання воєнної підтримки російській агресії та питання направлення білоруських підрозділів до України, лобіюється групою високопосадовців та генералів зі складу Ради безпеки республіки Білорусь", - йдеться у повідомленні.
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