"Геноцид потрібно задокументувати і судити": прем'єр Польщі запропонував розслідувати воєнні злочини РФ у Бучі на міжнародному рівні
4 квітня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький ініціював створення спеціальної комісії для розслідування злочинів російської армії у Київській області
Про це повідомив офіційний профіль канцелярії прем'єр-міністра у Twitter.
"Злочин геноциду має бути покараний, належним чином описаний, задокументований і осуджений. Ми пропонуємо створити міжнародну комісію для розслідування цього злочину", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, 3 квітня президент України Володимир Зеленський запропонував створити спеціальну Книгу катів, щоб більше у світі не повторювалося звірств війни.
- Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відреагував на злочини російської армії у Київській області: "Зроблю все, щоб заморити голодом військову машину Путіна".
- Президент Франції висловив співчуття українцям та закликав до помсти.
- США готують новий пакет санкцій через злочини Росії у Бучі.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.68
-
EUR
Купівля 32.27Продаж 32.85
- Актуальне
- Важливе