"Геноцид потрібно задокументувати і судити": прем'єр Польщі запропонував розслідувати воєнні злочини РФ у Бучі на міжнародному рівні

Про це повідомив офіційний профіль канцелярії прем'єр-міністра у Twitter.



"Злочин геноциду має бути покараний, належним чином описаний, задокументований і осуджений. Ми пропонуємо створити міжнародну комісію для розслідування цього злочину", - йдеться у повідомленні.



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