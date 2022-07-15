Генсек ООН засудив російський ракетний обстріл Вінниці
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш засудив ракетний удар росіян по Вінниці 14 липня
Про це йдеться в заяві, поширеній пресслужбою генсека ООН.
"Генеральний секретар засуджує будь-які напади на цивільне населення або цивільну інфраструктуру і вкотре закликає до притягнення до відповідальності за такі дії", - йдеться в заяві.
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Як наголошує пресслужба генсека ООН, крилаті ракети, випущені з російського підводного човна в Чорному морі, уразили цивільні райони Вінниці, включаючи офісний квартал та житлові будинки.
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Вранці 14 липня окупанти вдарили ракетами по цивільних об'єктах у Вінниці. Станом на 20:00 було відомо про 23 загиблих унаслідок ракетного удару, з яких троє - діти.
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Речник Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що мама загиблої дівчинки Лізи у Вінниці - вижила.
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Після ракетного обстрілу у місті затримали кілька десятків людей.
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За версією росіян, у Будинку офіцерів у Вінниці, по якому був нанесений удар, відбувалась підготовка сил ЗСУ.
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