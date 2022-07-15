Про це йдеться в заяві, поширеній пресслужбою генсека ООН.

"Генеральний секретар засуджує будь-які напади на цивільне населення або цивільну інфраструктуру і вкотре закликає до притягнення до відповідальності за такі дії", - йдеться в заяві.

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Як наголошує пресслужба генсека ООН, крилаті ракети, випущені з російського підводного човна в Чорному морі, уразили цивільні райони Вінниці, включаючи офісний квартал та житлові будинки.

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