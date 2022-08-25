Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у фейсбуці.

З 24 лютого до 25 серпня РФ втратила в Україні:

особового складу – близько 45 850 (+150) окупантів,

танків – 1929 (+5) од,

бойових броньованих машин – 4245 (+2) од,

артилерійських систем – 1037 (+1) од,

РСЗВ – 272 (+6) од,

засоби ППО – 148 (+1) од,

літаків – 234 (+0) од,

гелікоптерів – 202 (+3) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 828 (+9),

крилаті ракети – 196 (+0),

кораблі /катери – 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3160 (+0) од,

спеціальна техніка – 99 (+0).