Генштаб відзначає ризики мілітаризації окупантами зони відчуження ЧАЕС

Про це у зведенні на 18.00 Генштаб ЗСУ повідомив у Telegramm.



"Відзначається продовження мілітаризації російськими окупаційними військами зони відчуження Чорнобильської АЕС. Це серйозно підвищує ризик пошкодження ізоляційних споруд, що побудовані над четвертим енергоблоком станції після її вибуху в 1986 році", – йдеться у повідомленні.



Таке пошкодження призведе до забруднення атмосфери значною кількостю радіоактивного пилу та зараження ним не лише України, але й інших країн Європи.



В Генштабі зазначили, що окупанти свідомо ігнорують загрози та застереження та продовжують транспортувати і зберігати значну кількість боєприпасів в безпосередній близькості від атомної станції.



Підрозділи східного воєнного округу збройних сил російської федерації з бази тилового забезпечення у Гомельскй області (Білорусь) щодня транспортують десятки тон реактивних снадярів, снарядів для ствольної артилерії, мінометних боєприпасів щодня проходить через місто Прип’ять та в кількох сотнях метрів від ізоляційних споруд атомної станції.



Ці снаряди зберігають у місті Чорнобиль, де окупанти розгорнули тимчасовий пункт управління угрупуванням військ східного воєнного округу, а також командний пункт 38-ї окремої мотострілецької бригади.



Російські окупаційні війська дедалі частіше використовують старі та некондиційні боєприпаси.



"Це підвищує ризик їхньої детонації навіть при завантаженні та транспортуванні. Факти такої самодетонації боєприпасів на російських військових складах та арсеналах є добре відомими та відбуваються регулярно", – зауважив Генштаб.



Також у зведенні повідомляється, що ЗСУ порушили тилове постачання окупантів. Через це у Іванкові та Оране загарбники просять у місцевих мешканців продукти харчування.



"Поводяться не агресивно, фактів мародерства не зафіксовано", – відзначив Генштаб.

Нагадаємо, ЗСУ перейшли в невеликий тактичний контрнаступ у Сумській, Харківській та продовжують його у Київській та Херсонській областях.