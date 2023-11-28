Georgian Airways відкриє прямі рейси між Тбілісі та Петербургом
Georgian Airways з 10 грудня запустить прямі рейси між Тбілісі та Петербургом – раніше авіакомпанія почала виконувати польоти між столицями обох країн
Про це повідомляє пресслужба ТОВ "Повітряні ворота північної столиці" (оператор петербурзького аеропорту "Пулково"), інформує Інтерфакс.
Перельоти з "Пулково" до Тбілісі виконуватимуться двічі на тиждень – у середу та неділю.
Відлетіти до Грузії з Петербурга можна також рейсами авіакомпанії Red Wings, яка виконує польоти до Тбілісі та Кутаїсі.
Georgian Airways базуються в Тбілісі, є національним перевізником Грузії. Флот авіакомпанії складається із середньомагістральних літаків Boeing-737 та CRJ.
"Пулково" входить до найбільших аеропортів РФ. Пасажиропотік аеропорту в 2022 році склав 18,2 млн осіб. Базовим перевізником є авіакомпанія "Росія".
- 11 травня стало відомо, що президент Росії Володимир Путін підписав указ, відповідно до якого візовий режим для громадян Грузії припинить діяти з 15 травня 2023 року. Між країнами також відновлять авіаперевезення.
- ЄС закликав Грузію не пускати російські літаки на свою територію.
- 15 травня Агентство цивільної авіації Грузії видало перший дозвіл на польоти - літати дозволити російській компанії "Азимут".
- Дозвіл на регулярні рейси за напрямком Тбілісі - Москва - Тбілісі з 20 травня також отримала грузинська авіакомпанія Georgian Airways.
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