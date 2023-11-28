Georgian Airways відкриє прямі рейси між Тбілісі та Петербургом

Про це повідомляє пресслужба ТОВ "Повітряні ворота північної столиці" (оператор петербурзького аеропорту "Пулково"), інформує Інтерфакс.

Перельоти з "Пулково" до Тбілісі виконуватимуться двічі на тиждень – у середу та неділю.

Відлетіти до Грузії з Петербурга можна також рейсами авіакомпанії Red Wings, яка виконує польоти до Тбілісі та Кутаїсі.

Georgian Airways базуються в Тбілісі, є національним перевізником Грузії. Флот авіакомпанії складається із середньомагістральних літаків Boeing-737 та CRJ.

"Пулково" входить до найбільших аеропортів РФ. Пасажиропотік аеропорту в 2022 році склав 18,2 млн осіб. Базовим перевізником є авіакомпанія "Росія".