Про це заявив російський опозиціонер Марк Фейгін в етері Еспресо.

"Я гадаю, він може бути таким миротворцем, та для цього потрібно суттєво понизити роль самого Путіна, щоб основні рішення ухвалював генералітет, який влаштувало б рішення вийти з війни з найменшими втратами насамперед для військової корпорації", - наголосив Марк Фейгін.

За словами російського опозиціонера, це неприпустимо для президента Росії Володимира Путіна, оскільки такий розвиток подій означатиме кінець його політичної влади.

Марк Фейгін вважає, що Валерій Герасимов може стати миротворцем у разі тотальної поразки РФ.

"І тут рішення мають прийматися колективно, колективним воєнним Путіним, а не головнокомандувачем Путіним. Поки що цього ще нема. Побачимо, як далі буде", - додав він.

11 січня російські ЗМІ повідомили, що голова російського генштабу Валерій Герасимов призначений командувачем об'єднаного угруповання військ, які воюють проти України.

12 січня Інститут вивчення війни зазначив, що Путін призначив Герасимова, щоб послабити вплив Пригожина і силовиків.

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