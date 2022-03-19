Героїчний спротив Маріуполя і Харкова унеможливлює взяття Києва, - боєць ТрО Кузик
Боєць Територіальної оборони Києва Петро Кузик вважає, що Маріуполь і Харків своїм героїчним спротивом рашистській навалі унеможливлює взяття окупантами столиці України
Український захисник розповів про це в етері Еспресо.TV.
"У Києві та навколо столиці ситуація контрольована. Відтісняємо ворога: у напрямку за Баришівкою Броварського р-ну відтіснили ще на 15 км, до стерильності зачищаються села. У напрямку Ірпінь-Житомир теж є успіхи. Задача зараз - виловлювати росіян по селах. Де ловимо, там і нищимо. Основна складність у тому, що окупантів достобіса поналазило в Україну, тому роботи буде всім", - зазначив Кузик.
На думку бійця ТрО, окупанти захлинаються в резервах. Основна проблема - тимчасово окуповані території, де росіяни переформатовуються, отримують поповнення, запасаються боєкомплектом і паливно-мастильними матеріалами.
"Це дуже добре, що тримаються Маріуполь і Харків, адже своїм героїчним спротивом рашистської навали, вони унеможливлюють оточення Києва. До окупантів дійшло, що захопити столицю України їм не вдасться. Аналітики стверджують і самі полонені, що в росіян немає бажання заходити в Київ. Вони просто спалять тут всю свою армію, яка б чисельна вона не була. Але оточити столицю, вийти на позиції, з яких можна обстрілювати - ця задача у них ще збереглась. Збройні сили України про це знають і працюють правильно", - наголосив Петро Кузик.
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