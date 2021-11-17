Герой збірної України Довбик розповів, з ким не хоче грати у плей-офф кваліфікації ЧС-2022

Про це Довбик сказав в інтерв'ю YouTube-каналу vZbirna.



"У моменті з моїм голом у боснійців було обрізання. Шапаренко вкотив мені здорово і втік. Бачив, що воротар думав, що я битиму в дальній кут, тож вирішив пробити в ближній. Після свистка тільки зрозумів, що ми вийшли до плей-офф. Всі радіють, всі щасливі, але розуміємо, що пройшли лише 50% нашого шляху, тому налаштовуватимемося на плей-офф. З ким хочеться зіграти? Не Італія. З усіма можна грати, але з Італією буде важче", – сказав нападник Артем Довбик.



Збірна України у кваліфікації ЧС-2022 фінішувала у групі D на другому місці. Першими суперниками команди Петракова у плей-офф можуть стати Португалія, Шотландія, Італія, Швеція та Уельс. Жеребкування відбудеться 26 листопада, стикові матчі - 24, 25 та 28, 29 березня 2022 року.



Команди будуть розбиті на три квартети, у яких відбудуться півфінали та фінали, переможці яких здобудуть три вакантні путівки до фінальної частини ЧС-2022.



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