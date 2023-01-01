Гессе, Кафка, Пруст. Які твори літератури з 1 січня стали суспільним надбанням у США

Про це повідомили на сайті Центру вивчення суспільного надбання.

До літературних творів, що стали суспільним надбанням цьогоріч, увійшли "До маяка" Вірджинії Вулф і останні оповідання про Шерлока Голмса Артура Конан Дойла. Окрім того, суспільним надбанням стали певні музичні та кінематографічні твори, зокрема німецький науково-фантастичний фільм "Метрополіс" і перший трилер Альфреда Гічкока, а також твори Луї Армстронга і Фетса Воллера.

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Тепер суспільним надбання стали такі літературні твори:

Вірджинія Вулф, "До маяка";

Артур Конан Дойл "Архів Шерлока Голмса";

Вілла Кетер, "Смерть приходить до архієпископа";

Каунті Каллен, "Мідне сонце";

збірка А. А. Мілна з ілюстраціями Е. Х. Шепарда "Тепер нас шестеро";

Торнтон Вайлдер, "Міст Сан-Луїс-Рей";

Ернест Гемінґвей, "Чоловіки без жінок та інші оповідання";

Вільям Фолкнер, "Комарі";

Агата Крісті, "Велика четвірка";

Едіт Вортон, "Сутінковий сон";

Герберт Есбері, «Банди Нью-Йорка»;

Франклін В. Діксон, "Скарб вежі";

Герман Гессе, "Степовий вовк;

Франц Кафка, "Америка";

Марсель Пруст, "У пошуках утраченого часу".

Повний каталог творів опублікований у вільному доступі за посиланням.

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Зазначається, що закони про авторське право у різних країнах відрізняються. До 1998 року в Сполучених Штатах будь-яка робота, яка була створена 75 років тому і більше, ставала суспільним надбанням. Того ж року президент Білл Клінтон підписав Закон "Про продовження терміну дії авторських прав", який продовжив термін його дії на 20 років.

Таким чином, твори 1927 року стали суспільним надбанням у 2023 році натомість 2003 року після того, як вони були захищені авторським правом протягом 95 років.

29 грудня стало відомо, що у 2023 році вийде документальний фільм про Стена Лі, творця Людини-павука.

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