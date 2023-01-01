Гессе, Кафка, Пруст. Які твори літератури з 1 січня стали суспільним надбанням у США
З 1 січня 2023 року захищені авторським правом твори, які були створені у 1927 році в Сполучених Штатах Америки, стали суспільним надбанням
Про це повідомили на сайті Центру вивчення суспільного надбання.
До літературних творів, що стали суспільним надбанням цьогоріч, увійшли "До маяка" Вірджинії Вулф і останні оповідання про Шерлока Голмса Артура Конан Дойла. Окрім того, суспільним надбанням стали певні музичні та кінематографічні твори, зокрема німецький науково-фантастичний фільм "Метрополіс" і перший трилер Альфреда Гічкока, а також твори Луї Армстронга і Фетса Воллера.
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Тепер суспільним надбання стали такі літературні твори:
Вірджинія Вулф, "До маяка";
Артур Конан Дойл "Архів Шерлока Голмса";
Вілла Кетер, "Смерть приходить до архієпископа";
Каунті Каллен, "Мідне сонце";
збірка А. А. Мілна з ілюстраціями Е. Х. Шепарда "Тепер нас шестеро";
Торнтон Вайлдер, "Міст Сан-Луїс-Рей";
Ернест Гемінґвей, "Чоловіки без жінок та інші оповідання";
Вільям Фолкнер, "Комарі";
Агата Крісті, "Велика четвірка";
Едіт Вортон, "Сутінковий сон";
Герберт Есбері, «Банди Нью-Йорка»;
Франклін В. Діксон, "Скарб вежі";
Герман Гессе, "Степовий вовк;
Франц Кафка, "Америка";
Марсель Пруст, "У пошуках утраченого часу".
Повний каталог творів опублікований у вільному доступі за посиланням.
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Зазначається, що закони про авторське право у різних країнах відрізняються. До 1998 року в Сполучених Штатах будь-яка робота, яка була створена 75 років тому і більше, ставала суспільним надбанням. Того ж року президент Білл Клінтон підписав Закон "Про продовження терміну дії авторських прав", який продовжив термін його дії на 20 років.
Таким чином, твори 1927 року стали суспільним надбанням у 2023 році натомість 2003 року після того, як вони були захищені авторським правом протягом 95 років.
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