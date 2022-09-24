Глава Євроради не проти відкрити кордони ЄС для росіян, які втікають з країни

Про це він заявив президент Європейської Ради Шарль Мішель в інтерв’ю Politico на полях засідання Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

"В принципі, я думаю, що Європейський Союз має приймати тих, хто знаходиться в небезпеці через свої політичні погляди. Якщо в Росії людям загрожує небезпека через їхні політичні переконання, тому що вони не виконують цього божевільного рішення Кремля розв’язати цю війну в Україні, ми повинні це враховувати" - заявив він.

За його словами, оголошення Путіним про часткову мобілізацію на початку цього тижня змінило динаміку війни. Глава Євроради сказав, що відкритий для консультацій з колегами з ЄС щодо росіян, які тікають від мобілізації.

"Я згоден з думкою, що ми повинні дуже швидко співпрацювати і скоординуватись, тому що це новий факт - ця часткова мобілізація" - додав Мішель.

Коментарі Мішеля були зроблені напередодні зустрічі послів ЄС у понеділок, організованої в рамках Інтегрованого реагування на політичну кризу ЄС (IPCR) - механізму, який дозволяє швидко та скоординовано приймати рішення на політичному рівні ЄС під час кризи.

Питання про те, чи дозволяти росіянам шукати притулку в Європі, є складним. Цього місяця Європейський Союз погодився призупинити дію угоди про спрощення візового режиму з Росією після того, як кілька країн виступили проти відпочинку громадян Росії в Європі, коли уряд Путіна веде війну в Україні.

Але оскільки громадяни Росії зараз стоять у чергах, щоб залишити країну, ЄС стикається із закликами відкрити свої кордони.

Посли, ймовірно, обговорять варіанти, які можуть бути доступні ЄС, на зустрічі в понеділок. Серед можливостей є те, що ЄС міг би надати гуманітарний статус деяким прибулим громадянам Росії, а не статус біженця. Хоча в березні ЄС вперше в історії активував спеціальну Директиву про тимчасовий захист, яка дає українцям право жити і працювати в Євросоюзі протягом певного періоду часу, навряд чи така схема буде запроваджена для росіян.

21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації у країні.

Речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков завив, що у засекреченому пункті указу російського диктатора йдеться про кількість мобілізованих.

22 вересня глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Росія обрала шлях конфронтації, оголосивши часткову мобілізацію, підтримавши організацію незаконних референдумів на окупованих територіях України.

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