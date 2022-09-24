Глава Євроради не проти відкрити кордони ЄС для росіян, які втікають з країни
Європа повинна дозволити в'їзд російським громадянам, які хочуть покинути країну, відмовляючись виконувати злочинні накази Путіна
Про це він заявив президент Європейської Ради Шарль Мішель в інтерв’ю Politico на полях засідання Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.
"В принципі, я думаю, що Європейський Союз має приймати тих, хто знаходиться в небезпеці через свої політичні погляди. Якщо в Росії людям загрожує небезпека через їхні політичні переконання, тому що вони не виконують цього божевільного рішення Кремля розв’язати цю війну в Україні, ми повинні це враховувати" - заявив він.
За його словами, оголошення Путіним про часткову мобілізацію на початку цього тижня змінило динаміку війни. Глава Євроради сказав, що відкритий для консультацій з колегами з ЄС щодо росіян, які тікають від мобілізації.
"Я згоден з думкою, що ми повинні дуже швидко співпрацювати і скоординуватись, тому що це новий факт - ця часткова мобілізація" - додав Мішель.
Коментарі Мішеля були зроблені напередодні зустрічі послів ЄС у понеділок, організованої в рамках Інтегрованого реагування на політичну кризу ЄС (IPCR) - механізму, який дозволяє швидко та скоординовано приймати рішення на політичному рівні ЄС під час кризи.
Питання про те, чи дозволяти росіянам шукати притулку в Європі, є складним. Цього місяця Європейський Союз погодився призупинити дію угоди про спрощення візового режиму з Росією після того, як кілька країн виступили проти відпочинку громадян Росії в Європі, коли уряд Путіна веде війну в Україні.
Але оскільки громадяни Росії зараз стоять у чергах, щоб залишити країну, ЄС стикається із закликами відкрити свої кордони.
Посли, ймовірно, обговорять варіанти, які можуть бути доступні ЄС, на зустрічі в понеділок. Серед можливостей є те, що ЄС міг би надати гуманітарний статус деяким прибулим громадянам Росії, а не статус біженця. Хоча в березні ЄС вперше в історії активував спеціальну Директиву про тимчасовий захист, яка дає українцям право жити і працювати в Євросоюзі протягом певного періоду часу, навряд чи така схема буде запроваджена для росіян.
- 21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації у країні.
- Речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков завив, що у засекреченому пункті указу російського диктатора йдеться про кількість мобілізованих.
- 22 вересня глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Росія обрала шлях конфронтації, оголосивши часткову мобілізацію, підтримавши організацію незаконних референдумів на окупованих територіях України.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.9
Купівля 40.9Продаж 41.86
-
EUR
Купівля 39.99Продаж 41.22
- Актуальне
- Важливе