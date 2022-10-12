Глава МАГАТЕ Гроссі буде займати нейтральну позицію щодо ЗАЕС, - експертка з питань атомної енергетики Кошарна
Експертка з питань атомної енергетики Ольга Кошарна вважає, що МАГАТЕ буде займати нейтральну позицію щодо ситуації навколо Запорізької АЕС
Таку думку вона висловила в етері телеканалу "Еспресо"
"Генеральний директор МАГАТЕ Гроссі перед зустріччю з Путіним, зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським. Гроссі є керівником великої міжнародної організації. Тому за протоколом його зустріч з Путіним цілком нормальна річ. Звісно, що є закрита частина їх розмови. Проте я переконана, що Гроссі не буде підтримувати жодну зі сторін, а займатиме нейтральну позицію", - пояснила Кошарна.
Експертка переконана, що деокупувати ЗАЕС дипломатичний шляхом не вийде
"Далі я думаю, що Гроссі поїде до Гутерреша і подальші дії щодо створення безпечної зони навколо ЗАЕС потрібно узгоджувати на рівні Ради безпеки ООН. Гроссі намагався працювати з Радою безпеки під час засідання Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку. Проте, на мою думку, результат щодо ЗАЕС буде тільки тоді, коли деокупацією займуться Збройні сили України", - додала вона.
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