Таку думку вона висловила в етері телеканалу "Еспресо"

"Генеральний директор МАГАТЕ Гроссі перед зустріччю з Путіним, зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським. Гроссі є керівником великої міжнародної організації. Тому за протоколом його зустріч з Путіним цілком нормальна річ. Звісно, що є закрита частина їх розмови. Проте я переконана, що Гроссі не буде підтримувати жодну зі сторін, а займатиме нейтральну позицію", - пояснила Кошарна.

Експертка переконана, що деокупувати ЗАЕС дипломатичний шляхом не вийде

"Далі я думаю, що Гроссі поїде до Гутерреша і подальші дії щодо створення безпечної зони навколо ЗАЕС потрібно узгоджувати на рівні Ради безпеки ООН. Гроссі намагався працювати з Радою безпеки під час засідання Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку. Проте, на мою думку, результат щодо ЗАЕС буде тільки тоді, коли деокупацією займуться Збройні сили України", - додала вона.

Російські окупанти вдень 30 вересня викрали гендиректора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова, його місцеперебування невідоме.

Росіяни змушують українських працівників на Запорізькій атомній електростанції підписувати контракти з "Росатомом", аби далі на ній працювати.

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Колишній керівник Держінспекції ядерного регулювання заявив, що на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС рашисти замінували перший та другий атомні енергоблоки.

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6 жовтня глава МАГАТЕ зустрівся із президентом Зеленським та наголосив, що агентство вважає тимчасово окуповану армією РФ Запорізьку атомну електростанцію - українською

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