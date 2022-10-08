Про це Рейнсалу сказав у коментарі Delfi.

"Естонія, безумовно, вітає це (вибух на Керченському мосту, - ред.) і вітає українські підрозділи спеціального призначення, які, ймовірно, стоять за цією операцією", – зазначив глава естонського МЗС.

Він додав, що Керченський міст має важливе символічне значення для Росії, оскільки з'єднує Росію і Крим і був важливою логістичною ланкою. Для особисто Владіміра Путіна міст був важливий ще і як символ того, що Крим "назавжди залишиться частиною Росії".

Рейнсалу не виключає, що підрив мосту був запланований до 70-річчя Путіна. "Я вважаю, що ця мета стоїть дуже давно", – додав він.

8 жовтня у Керчі спалахнула пожежа на Кримському мосту, окупаційна влада півострова звинуватила в підриві переправи Україну. У пресслужбі Кримської залізниці повідомили, що відбулося загоряння паливної цистерни у хвості вантажного поїзда. Локомотив із частиною вагонів було виведено на станцію Керч.