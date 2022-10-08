Глава МЗС Естонії привітав "українські спецслужби" з вибухом на Керченського мосту
Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу припускає, що за вибухом на Керченському мосту може стояти Україна, і привітав "українські спецслужби" з цією подією
Про це Рейнсалу сказав у коментарі Delfi.
"Естонія, безумовно, вітає це (вибух на Керченському мосту, - ред.) і вітає українські підрозділи спеціального призначення, які, ймовірно, стоять за цією операцією", – зазначив глава естонського МЗС.
Він додав, що Керченський міст має важливе символічне значення для Росії, оскільки з'єднує Росію і Крим і був важливою логістичною ланкою. Для особисто Владіміра Путіна міст був важливий ще і як символ того, що Крим "назавжди залишиться частиною Росії".
Рейнсалу не виключає, що підрив мосту був запланований до 70-річчя Путіна. "Я вважаю, що ця мета стоїть дуже давно", – додав він.
- 8 жовтня у Керчі спалахнула пожежа на Кримському мосту, окупаційна влада півострова звинуватила в підриві переправи Україну. У пресслужбі Кримської залізниці повідомили, що відбулося загоряння паливної цистерни у хвості вантажного поїзда. Локомотив із частиною вагонів було виведено на станцію Керч.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.21
Купівля 40.21Продаж 41.07
-
EUR
Купівля 38.91Продаж 40.02
- Актуальне
- Важливе