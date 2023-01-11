Глава МЗС Німеччини виступила за продовження постачань ППО та важкої зброї Україні

Про це повідомляє Deutschlandfunk з посиланням на заяву Бербок.

За її словами, Україна потребує "подальшої протиповітряної оборони", особливо для захисту інфраструктури. Крім того, союзники нашої країни мають продовжити постачання важкої зброї.

"Це необхідно для того, щоб можна було звільнити інші міста", - сказала міністр після візиту до Харкова.

При цьому, Бербок не відповіла, чи збирається Німеччина надіслати Україні танки Leopard 2. Вона послалася на постійну координацію з союзниками.

Відомо, що міністр закордонних справ Німеччини зустрілась з українським колегою Дмитром Кулебою. Разом вони відвідали підстанцію та дитячу лікарню в Харкові.

8 січня стало відомо, що у бундестазі закликають передати Україні Leopard. Президентка Європарламенту Мецола підтримує передання Україні цих танків.

10 січня в Politico повідомили, що Франція та Польща намагаються переконати Німеччину розблокувати постачання в Україну сучасних бойових танків Leopard 2.

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