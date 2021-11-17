Гол Довбика допоміг збірній Україні встановити історичне досягнення
Гол Артема Добвика у ворота Боснії і Герцеговини у відборі чемпіонату світу-2022 став для збірної України 400-м у історії
Про це повідомляє Українська асоціація футболу в Instagram.
Довбик у вирішальній грі кваліфікації ЧС-2022 забив у ворота Боснії і Герцеговини на 79-й хвилині, допоміг збірній України перемогти 2:0 та вийти до плей-офф відбору.
Цей гол став для нашої національної команди 400-м в історії.
Збірна України у кваліфікації ЧС-2022 фінішувала у групі D на другому місці. Суперниками команди Петракова у плей-офф можуть стати Португалія, Шотландія, Італія, Швеція та Уельс. Жеребкування відбудеться 26 листопада, стикові матчі - 24, 25 та 28, 29 березня 2022 року.
Команди будуть розбиті на три квартети, у яких відбудуться півфінали та фінали, переможці яких здобудуть три вакантні путівки до фінальної частини ЧС-2022.
- Нагадаємо, 16 листопада збірна України на виїзді перемогла Боснію і Герцеговину та вийшла до плей-офф відбору ЧС-2022.
- Головний тренер збірної України Олександр Петраков заявив, що наша команда переможе будь-якого суперника у стикових матчах та вийде до фінальної частини чемпіонату світу з футболу.
- Олександр Петраков після виходу збірної України до плей-офф кваліфікації чемпіонату світу з футболу стане повноправним головним тренером національної команди.
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