Голи Мессі та Мбаппе принесли ПСЖ переконливу перемогу над "Брюгге" в Лізі чемпіонів
У 6-му турі групового етапу Ліги чемпіонів французький ПСЖ впевнено переміг бельгійський "Брюгге"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
ПСЖ розгромив "Брюгге" з рахунком 4:1. По дублю в зустрічі оформили Кіліан Мбаппе та Ліонель Мессі. Французький форвард також записав на свій рахунок асист.
За підсумком групового етапу ЛЧ перемогу в квартеті A здобув "Манчестер Сіті", який набрав 12 очок і з першого місця вийшов в плей-офф. Другу позицію посів ПСЖ, французи також зіграють в 1/8 фіналу.
"Лейпциг", у якого 7 балів, зіграє у Лізі Європи, а для "Брюгге" єврокубковий сезон завершений.
Ліга чемпіонів
6-й тур
7 грудня
Група А
ПСЖ (Франція) - "Брюгге" (Бельгія) 4:1
Голи: Мбаппе, 2, 7, Мессі, 38, 76 (пен.) - Ріц, 68
- 24 листопада у 5-му турі групового етапу Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" програв міланському "Інтеру".
- Після цього в іншому матчі нідерландський "Аякс" переміг турецький "Бешикташ".
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.2
Купівля 27.2Продаж 27.44
-
EUR
Купівля 30.57Продаж 30.99
- Актуальне
- Важливе