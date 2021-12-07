Голи Мессі та Мбаппе принесли ПСЖ переконливу перемогу над "Брюгге" в Лізі чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.



ПСЖ розгромив "Брюгге" з рахунком 4:1. По дублю в зустрічі оформили Кіліан Мбаппе та Ліонель Мессі. Французький форвард також записав на свій рахунок асист.



За підсумком групового етапу ЛЧ перемогу в квартеті A здобув "Манчестер Сіті", який набрав 12 очок і з першого місця вийшов в плей-офф. Другу позицію посів ПСЖ, французи також зіграють в 1/8 фіналу.



"Лейпциг", у якого 7 балів, зіграє у Лізі Європи, а для "Брюгге" єврокубковий сезон завершений.



Ліга чемпіонів



6-й тур



7 грудня



Група А



ПСЖ (Франція) - "Брюгге" (Бельгія) 4:1



Голи: Мбаппе, 2, 7, Мессі, 38, 76 (пен.) - Ріц, 68

???????? Leo Messi has now scored 124 goals in 154 Champions League games ⚽️#UCL https://t.co/LFx2CzACWf pic.twitter.com/ZqPSrLbiny — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 7, 2021

24 листопада у 5-му турі групового етапу Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" програв міланському "Інтеру".

Після цього в іншому матчі нідерландський "Аякс" переміг турецький "Бешикташ".

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