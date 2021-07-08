Голкіперу збірної Данії під час скандального пенальті світили в очі лазерною указкою
Під час виконання Англією пенальті у півфінальному матчі Євро-2020, голкіперу збірної Данії Касперу Шмейхелю світили з трибун в обличчя лазерною указкою
Про це повідомляє Telegraph Football.
Вболівальники звернули увагу на момент з трансляції, де видно, як перед ударом Гаррі Кейна з одинадцятиметрової позначки на 104-й хвилині хтось з трибуни світив Касперу Шмейхелю в обличчя лазерною указкою. Використання подібних пристроїв під час футбольних матчів заборонено.
Попри перепони, Шмейхелю вдалося відбити удар Кейна, проте данський голкіпер не зафіксував м'яч та дозволив англійському форварду добити м'яч у сітку.
- Нагадаємо, 7 липня Англія перемогла Данію у додатковий час 2:1 та вперше у своїй історії вийшла до фіналу чемпіонату Європи, де зустрінеться з Італією.
- Головний тренер збірної Данії Каспер Г'юлманд заявив, що суддя помилково призначив пенальті, який вивів Англію до фіналу Євро-2020.
- Колишній футболіст "Ліверпуля" Дітер Гаманн звинуватив вінгера збірної Англії Рахіма Стерлінга у симуляції.
- Сам Стерлінг заявив, що заробив "чистий" пенальті у півфіналі ЧЄ.
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