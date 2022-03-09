Голодні загарбники: у мережі з'явилось відео, як окупанти крадуть курей в українців
Російські окупанти вдерлись на подвір'я цивільних українців і вкрали у них курей
Відео з'явилось на Telegram-каналі "Збройні Сили України. Війна з окупантами".
У ролику, який зняли зі сусіднього будинку видно, як троє російських окупантів заходять на чуже подвір'я і починають пхати курей до мішків. Один із російських загарбників озброївся палицею і бив птицю.
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"Кацапські окупанти крадуть курей у звичайних людей. Це не те, що фашисти, вони їх давно вже переплюнули, чорти", - влучно прокоментували відео у Telegram-каналі.
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