Голодні загарбники: у мережі з'явилось відео, як окупанти крадуть курей в українців

Відео з'явилось на Telegram-каналі "Збройні Сили України. Війна з окупантами".



У ролику, який зняли зі сусіднього будинку видно, як троє російських окупантів заходять на чуже подвір'я і починають пхати курей до мішків. Один із російських загарбників озброївся палицею і бив птицю.



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"Кацапські окупанти крадуть курей у звичайних людей. Це не те, що фашисти, вони їх давно вже переплюнули, чорти", - влучно прокоментували відео у Telegram-каналі.



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