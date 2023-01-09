Про це інформує Офіс генерального прокурора.

"За публічного обвинувачення прокуратури автономії до 12 років позбавлення волі заочно засуджено депутата Верховної Ради АР Крим VI скликання", - пише пресслужба.

Зловмисника визнали винним у вчиненні державної зради.

Прокурори довели, що у 2014 році засуджений спільно з іншими депутатами кримського парламенту для приховання факту окупації півострова ворожими військами та легітимізації дій Росії проголосував за прийняття ряду незаконних постанов. А саме рішення щодо проведення "загальнокримського референдуму" та прийняття постанови "Про декларацію про незалежність АР Крим та м. Севастополя", що передбачала "входження Криму до складу Росії".

Повідомляється, що всупереч постанові Верховної Ради України, якою їхні повноваження було припинено, колишні депутати також проголосували за прийняття постанови про "Незалежність Криму" та "Правонаступництво Республіки Крим".

Міністра транспорту Росії Євгена Дітріха підозрюють у організації незаконних авіаперельотів до тимчасово окупованого Криму.