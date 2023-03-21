Про це повідомляє ZDF.

За словами Гойсґена, попри демонстрацію єдності, Пекін "хоче бачити ослабленого Путіна" в партнерах. Сама ж Росія є "дисконтною заправкою для Китаю".

"У цих відносинах Росія однозначно є молодшим партнером. Очевидно, що Путін повністю залежить від Сі і Сі використовує цю залежність. Це стосунки, де виграють обвидва, проте одразу видно, хто тут кухар, а хто офіціант," - заявив Крістоф Гойсґен.

За словами посадовця, Путіну було важливо продемонструвати росіянам, що РФ нібито не є ізольованою, особливо після видачі ордеру на його арешт Міжнародним кримінальним судом. Гойсґен вважає, що російський президент став "прокаженим для міжнародної спільноти".

Чиновник також зазначив, що Сі Цзіньпін діє обережно у питанні співпраці з країною-агресором. Пекін не постачатиме Росії зброю "у значних" обсягах, аби не потрапити під дію західних санкцій.