Голова Мюнхенської конференції про візит Сі Цзіньпіня до Путіна: "Видно, хто кухар, а хто офіціант"
Голова Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсґен заявив, що візит китайського лідера до Москви є лише "обмеженим успіхом" для Путіна
Про це повідомляє ZDF.
За словами Гойсґена, попри демонстрацію єдності, Пекін "хоче бачити ослабленого Путіна" в партнерах. Сама ж Росія є "дисконтною заправкою для Китаю".
"У цих відносинах Росія однозначно є молодшим партнером. Очевидно, що Путін повністю залежить від Сі і Сі використовує цю залежність. Це стосунки, де виграють обвидва, проте одразу видно, хто тут кухар, а хто офіціант," - заявив Крістоф Гойсґен.
За словами посадовця, Путіну було важливо продемонструвати росіянам, що РФ нібито не є ізольованою, особливо після видачі ордеру на його арешт Міжнародним кримінальним судом. Гойсґен вважає, що російський президент став "прокаженим для міжнародної спільноти".
Чиновник також зазначив, що Сі Цзіньпін діє обережно у питанні співпраці з країною-агресором. Пекін не постачатиме Росії зброю "у значних" обсягах, аби не потрапити під дію західних санкцій.
- 20 березня, в Москві відбулася неформальна зустріч Сі Цзіньпіна з Володимиром Путіним. Вона тривала 4,5 години.
- Сі Цзіньпін під час зустрічі з Путіним заявив, що Китай і далі буде відігравати конструктивну роль у врегулюванні українського питання. За словами російського ж диктатора, РФ уважно вивчила "мирний план" КНР і відкрита до переговорів".
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