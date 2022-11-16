Про це він повідомив у Facebook.

За його словами, Рахункова палата запланувала аудити, які стосуються оборонної, безпекової, антикорупційної та правоохоронної сфери і запросила для перевірки НАБУ. Детективи Нацбюро натомість вручили підозру Пацкану - "як ініціатору перевірки". Цю підозру голова Рахункової палати назвав "політичними розбірками".

Бюджетний комітет Верховної Ради схвалив заяву Пацкана, повідомив у Telegram нардеп Ярослав Железняк.

"Була дуже довга дискусія щодо подальшої долі пана Пацкана…Незрозуміло було, чи залишається він членом Рахункової (без статусу очільника) після звільнення з посади голови Рахункової. Зрештою прийняли рішення звільняти і з голови, і з члена Рахункової палати", - написав парламентар.

За його словами, голосування в сесійній залі ВР відбудеться вже цього тижня.

У жовтні НАБУ і САП повідомили Пацкану про підозру в неправомірному одержанні компенсації за житло в той час, коли він був нардепом.

8 листопада НАБУ повідомило, що завершило розслідування справи Пацкана.

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