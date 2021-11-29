Стефанчук не буде підписувати звернення до КСУ щодо перенесення виборів

Однак сам він такий документ не підпише. Чому - не сказав. Зі спікером парламенту спілкувалася кореспондентка телеканалу "Еспресо" Валерія Пашко.



"Нардепи мають таке право, але його реалізовувати не збираюся, у мене є на це внутрішні імперативи. Але я не можу змусити інших нардепів не робити цього. Я розумію юридичну складову цього питання. У Конституції є дві норми, які конфліктують між собою. Перша говорить про те, що Верховна Рада має повноваження 5 років. Друга — про те, що вибори відбуваються у відповідний день (останню неділю жовтня, - Ред..) 5-го року повноважень. Це означає, що ця Верховна Рада може не добути 5 років. А для мене це не принципово. Я визначив для себе час, який я готовий "відірвати" від своєї сім'ї і подарувати знання на благо України", - розповів голова ВР.



На уточнювальне запитання, яким може бути рішення КСУ щодо перенесення парламентських виборів, Стефанчук додав:



"Я ж не Конституційний суд, це вирішує Конституційний суд. Але в чому "прелесть", у тому що не завжди той, хто знає конституційне право — може передбачити рішення КСУ. В цьому велика проблема України."



Крім того, Голова Верховної Ради поки не визначився, чи піде на наступні вибори разом із командою "Слуги народу".



"Я зараз у команді "Слуг народу", далі будемо дивитися, чи змогли ми виконати те, що обіцяли", - сказав він.



26 листопада президент Володимир Зеленський під час пресмарафону "30 запитань Президенту України" заявив, що народні депутати, якщо захочуть, можуть звернутися до Конституційного суду щодо тлумачення можливості зміни черговості президентських і парламентських виборів. Якщо КСУ не підтримає це рішення, останні пів року на посаді президент ризикує не мати монобільшості. Адже за численними соціологічними опитуваннями в наступній Раді потрібно буде утворювати коаліцію.