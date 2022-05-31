Голова Запорізької ОВА закликав людей евакуюватися з гарячих точок регіону
Олександр Старух, очільник Запорізької ОВА закликав людей евакуюватися з гарячих точок регіону, через те, що на території області продовжуються активні бойові дії
Про це він розповів в ефірі "Радіо Свобода", йдеться на телеграм-каналі Запорізької ОВА.
Олександр Старух зазначив, що просуватися вперед окупаційному війську не вдається, однак удари завдаються по всій лінії зіткнення. Тому, з огляду на загальну безпекову ситуацію мешканці територій, де ведуться активні бойові дії, можуть перебувати у потенційній небезпеці.
Старух закликав людей евакуюватися з гарячих точок регіону у більш спокійні місця, щоб не піддавати загрозі власне життя.
"Є різні категорії людей. Наприклад, є такі населені пункти, де вже виїхало по 80% населення. Є такі люди, які на час загострення виїжджають, а потім вертаються, а є такі, яких доводиться вмовляти досить довго. Особливо увагу треба звернути на перевезення жінок, дітей та літніх людей, щоб не піддавати загрозі їх життя", - зазначив Старух.
Він додав, що мешканці Запорізького регіону мають можливість тимчасово виїхати на територію центральної та західної України, де їм буде надано усе необхідне для комфортного життя.
- Як ми вже писали, на Запоріжжі окупанти обстрілюють громади на сході області, підтягують застарілу техніку, прикриваючись мирними мешканцями, та воюють за владу
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