Голова Запорізької ОВА закликав людей евакуюватися з гарячих точок регіону

Про це він розповів в ефірі "Радіо Свобода", йдеться на телеграм-каналі Запорізької ОВА.

Олександр Старух зазначив, що просуватися вперед окупаційному війську не вдається, однак удари завдаються по всій лінії зіткнення. Тому, з огляду на загальну безпекову ситуацію мешканці територій, де ведуться активні бойові дії, можуть перебувати у потенційній небезпеці.

Старух закликав людей евакуюватися з гарячих точок регіону у більш спокійні місця, щоб не піддавати загрозі власне життя.

"Є різні категорії людей. Наприклад, є такі населені пункти, де вже виїхало по 80% населення. Є такі люди, які на час загострення виїжджають, а потім вертаються, а є такі, яких доводиться вмовляти досить довго. Особливо увагу треба звернути на перевезення жінок, дітей та літніх людей, щоб не піддавати загрозі їх життя", - зазначив Старух.

Він додав, що мешканці Запорізького регіону мають можливість тимчасово виїхати на територію центральної та західної України, де їм буде надано усе необхідне для комфортного життя.

Як ми вже писали, на Запоріжжі окупанти обстрілюють громади на сході області, підтягують застарілу техніку, прикриваючись мирними мешканцями, та воюють за владу

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