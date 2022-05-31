На Запоріжжі окупанти обстрілюють громади на сході області, підтягують застарілу техніку, прикриваючись мирними мешканцями, та воюють за владу
Російсько-окупаційні війська намагаються вести наступ на східні громади Запорізької області й продовжують перекидати в регіон перекидати свої війська та техніку
Про це у телеграм повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.
"Росіяни намагаються вести наступ на східні громади нашого регіону. По лінії зіткнення наносять артилерійські, авіа, ракетні удари. Сьогодні дуже постраждали Оріхів та Григорівка, пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки, навчальні заклади", — поінформував Старух.
Він зазначив, що до Запорізької області окупанти доставили понад 50 одиниць застарілих моделей танків – Т-62 та Т-72Б. За словами голови ОВА, цю бронетехніку ймовірно будуть використовувати для укріплення оборонних позицій.
"Або знайдуть сміливців, які б погодились піти у наступ на машинах, які не зможуть встояти проти сучасного протитанкового озброєння, якого достатньо у ЗСУ", - додав Старух.
За його словами, росіяни встановлюють у регіоні свої комунікації та намагаються блокувати зв’язок, а також регулярно блокують проїзд евакуаційних колон, затримують людей та намагаються перешкоджати їх евакуації.
"Ці люди слугують живим щитом для загарбників, які переміщують військову техніку", - наголосив очільник ОВА.
Старух також повідомив, що 30 травня в Мелітополі стався вибух – "відбувається поділ влади серед колаборантів та окупантів". Водночас росіяни намагаються змусити місцеве населення подавати заявки на отримання російського паспорта.
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