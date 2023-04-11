Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Україна Голови комітетів Європарламенту та Верховної Ради вперше проведуть спільне засідання: говоритимуть про вступу України до ЄС

Голови комітетів Європарламенту та Верховної Ради вперше проведуть спільне засідання: говоритимуть про вступу України до ЄС

11 квітня, 2023 вiвторок
21:25
Україна Європарламент

Очільники комітетів Верховної ради та Європейського парламенту в середу проведуть перше в історії спільне засідання парламентських органів

Про це оголосив Європарламент у вівторок, 11 квітня.

Спільне засідання українських та європейських депутатів відбуватиметься в гібридному форматі й буде присвячене обміну думками щодо характеру та викликів процесу вступу України до ЄС.

"Метою стартового засідання в середу є об'єднання голів комітетів Європейського парламенту та Верховної ради України для обговорення подальшого шляху України щодо процесу вступу до ЄС, а також демонстрація солідарності з Києвом, який все ще бореться з російським вторгненням", – зазначають у Європарламенті.

Захід відкриють президентка Європейського парламенту Роберта Мацола та голова Верховної ради Руслан Стефанчук.

Після цього присутні будуть розділені на дві панелі для обговорення – "Відбудова європейської України" та "Побудова сталого майбутнього разом".

Депутати Європарламенту та їхні українські колеги обговорять низку питань, пов'язаних із процесом вступу України до ЄС, зокрема економічну політику, верховенство права, боротьбу з корупцією та бюджетний контроль, а також приведення українського законодавства у відповідність до законодавства ЄС та імплементацію законодавства ЄС.

"Очікується, що на першому засіданні учасники також розглянуть шляхи подальшого поглиблення двосторонніх відносин між комітетами своїх відповідних інституцій", – додають у Європарламенті.

  • Відзначимо, що очільниця Європарламенту Роберта Мацола була одна з перших політиків найвищого рангу, яка відвідала Київ після широкомасштабного вторгнення Росії – вона здійснила перший візит у ще 1 квітня 2022 року.
  • Востаннє Роберта Мацола була у Києві 4 березня.

Верховна Рада
Європарламент
Вступ в ЄС
Читайте також:
Автор Сергій Марченко
10 квітня, 2023 понедiлок
Чому на посади в СБУ призначали агентів Росії
Великдень
10 квітня, 2023 понедiлок
Синоптик Наталка Діденко розповіла, якою буде погода на Великдень східного обряду
на фото: Далай-лама
10 квітня, 2023 понедiлок
Далай-лама вибачився після появи відео, на якому він просив хлопчика "посмоктати" його язика
Київ
+13°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.27
    Купівля 37.27
    Продаж 38.08
  • EUR
    Купівля 40.23
    Продаж 41.1
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
11 квітня
22:07
Марченко і Медведчук
СБУ оголосило у розшук дружину Медведчука Оксану Марченко
22:02
Оновлено
Шмигаль прибув до Канади з візитом
Оборонна допомога, конфіскація російських активів і санкції: Шмигаль зустрівся з Трюдо
21:39
репортери без кордонів Львів
"Репортажі з фронту майже неможливі": "Репортери без кордонів" назвали надмірними обмеження для журналістів на сході та півдні України
21:34
Огляд
світ, міжнародний огляд
США "не вірить" у результативність українського контрнаступу, Угорщина підписала нові енергетичні угоди з Росією, а польський завод ремонтуватиме українські танки Т-64. Світові ЗМІ про Україну 11 квітня
21:02
Протести у Казахстані
У Казахстані тисячі людей вийшли на протест проти затримання робітників, які вимагали працевлаштування
20:17
Шмигаль у Канаді
Канада надасть Україні тисячі штурмових гвинтівок, кулемети й мільйони набоїв
20:17
Оновлено
Вадим Мельник
Кабмін звільнив директора Бюро економічної безпеки Вадима Мельника й погодив кандидатури голів двох ОВА
20:04
Ексклюзив
Авдіївка, авіаудар, ракетний удар
З Авдіївки вивезли двох дітей, ще двох шукають, - очільник ВЦА Барабаш
20:03
OPINION
Кирило Говорун
"Русскій мір" живе в головах окремих людей, а не громад УПЦ МП
20:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 412-го дня війни: нова партія снарядів для ЗСУ та можлива авіакоаліція для допомоги Україні
19:48
Омбудсмена РФ Москалькову виключили з міжнародної мережі правозахисних організацій
19:41
міністр оборони США Ллойд Остін
У Пентагоні назвали дату наступної зустрічі у форматі "Рамштайн"
19:21
Бюро економічної безпеки використовуватиме супутникові знімки для виявлення правопорушень
19:21
літак Канада
Украерорух розповів, коли можливе відновлення пасажирських рейсів з/до України
19:19
Ексклюзив
Маріуполь окупанти
Ворог готується до оборони в Маріуполі, - радник мера Андрющенко
18:59
Інтерв’ю
В Бучанського районі виявили тіла вбитих окупантами мешканців
В Україні унікальна ситуація, коли докази геноциду збирають під час війни, – дослідник геноцидів Тоттен
18:52
Бій прикордонників у Бахмуті
У Бахмуті шестеро прикордонників три години відбивали атаки ворога, попри загрозу оточення
18:50
Збір на Посейдон для ЗТГр "Адам"
18:42
Серіал "Дім Дракона"
HBO розпочала зйомки другого сезону "Дому Дракона"
18:37
на фото: ЗСУ
Авіація ЗСУ за день завдала 13 ударів по районах скупчення ворога, а ППО збила два дрони, — Генштаб
18:32
Енергодар, ЗАЕС
Російські окупанти намагаються замінувати всю територію навколо Енергодара, - мер
18:24
Міністерство оборони
У Міноборони створили Офіс із підтримки змін, його очолила Юлія Марушевська 
18:18
На Запоріжжі окупанти облаштовують нові лінії оборони з окопами й "зубами дракона", - мер Мелітополя
18:11
Оновлено
вулкан Шивелуч
Масштабне виверження вулкана Шивелуч на Камчатці: навколишню територію накрило попелом
18:01
OPINION
Олексій Голобуцький
Як Фінляндія нападе на Росію
18:00
безробіття
У Чехії працевлаштувалися менш ніж третина українських біженців: основною перешкодою є мовний бар'єр
17:47
Вірмено-азербайджанський кордон
Азербайджан та Вірменія звинуватили одне одного в обстрілах, є постраждалі з обох сторін
17:46
суд
Мешканця Донеччини, який зливав дані про розташування Сил оборони, засудили до 6 років тюрми
17:32
Ексклюзив
Володимир Цибулько
Ісламські та тюркські республіки в РФ вже готові до самостійного життя, - політексперт Цибулько
17:19
Віктор Орбан
США 12 квітня можуть ввести санкції проти посадовців з Угорщини через антиамериканську позицію, - ЗМІ
17:18
Великдень
Де в Україні скоротять комендантську годину у великодню ніч
17:17
Оновлено
Поблизу Бучі виявили нові тіла вбитих окупантами місцевих жителів
На Київщині за рік виявили 15 місць масового поховання та три катівні
17:10
Україна_Польща
Польща планує стати фінансовим хабом зі збору коштів на відновлення України
16:54
Оновлено
міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто
Сіярто домовився з РФ про безперебійне постачання природного газу та сирої нафти до Угорщини
16:50
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
16:45
Ексклюзив
Маріуполь
У Маріуполі окупанти знесли понад 350 багатоповерхівок, а побудували до 35, - радник мера Андрющенко
16:36
Ексклюзив
F-16
Вже можливо окреслити перелік країн, які можуть заснувати авіакоаліцію для України, - головред Defense Express Катков
16:34
Володимир Зеленський
На засіданні Ставки обговорили забезпечення новостворених бригад сил оборони боєприпасами й технікою
16:34
Скрін з відео
Через річку Ірпінь відновили залізничний міст: потяги можуть курсувати двома коліями
16:33
В Україні засудили 8 бойовиків, які штурмували Бахмут і розвідували позиції ЗСУ на Херсонщині
В Україні засудили 8 бойовиків, які штурмували Бахмут і розвідували позиції ЗСУ на Херсонщині
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV