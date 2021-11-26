Голови МЗС країн НАТО обговорять скупчення російських військ біля кордонів України

Про це Столтенберг сказав 26 листопада на пресконференції, запис якої поширив у Twitter.



За словами генсека НАТО, міністри обговорять ситуацію в Україні та Грузії, які залишаються близькими партнерами та прагнуть приєднатися до Альянсу.



При цьому очільник Альянсу наголосив, що РФ повинна зупинити ескалацію напруження.



"Росія має продемонструвати прозорість, знизити напругу та зупинити ескалацію. Підхід НАТО до питання Росії залишається незмінним. Ми тримаємо міцну оборону, залишаючись відкритими для діалогу", - сказав Столтенберг.



Крім того, на зустрічі обговорять нову Стратегічну концепцію НАТО.



"Вона має враховувати нові реалії, включаючи агресивні дії Росії, зростаючу наполегливість Китаю, нові та руйнівні технології та вплив зміни клімату на безпеку. Також вона стимулюватиме нашу постійну адаптацію в більш конкурентному світі", - наголосив Столтенберг.



Зустріч очільників МЗС країн НАТО у Ризі відбуватиметься з 30 листопада по 1 грудня.

Нагадаємо, 31 жовтня американське видання The Washington Post оприлюднило інформацію про те, що США і ЄС фіксують перекидання російських військ до кордону з Україною.

Видання Bloomberg із посиланням аналіз оборонно-розвідувальної фірми Janes повідомило, що Росія перекидає до кордону з Україною танкові підрозділи.

25 листопада президент Польщі Анджей Дуда закликав НАТО розглянути можливість збільшення військової присутності Альянсу на сході України та підвищити готовність до можливих загроз із боку Росії.