Головна причина війни - імперське мислення російської еліти, яка не допускає існування України, - Парубій

Таку думку політик висловив на Київському Безпековому Форумі, передає Еспресо.TV



"Для того, щоб говорити про безпеку України та її територіальної цілісності, потрібно чітко збагнути причини цієї війни. Бо для декого, а зокрема для президента Володимира Зеленського, російська агресія та війна є якимось непорозумінням і його потрібно швидко вирішити. Насправді війна проти України триває десятиліттями і головною її причиною є імперське мислення російської політичної еліти, яка не допускає існування незалежної держави України. В їхньому уявленні Російська імперія неможлива без України", - пояснив Парубій



Він додав, що як і сто років тому Росія намагається знищити українську державність та право на самостійність. Парубій також зауважив, що Акт проголошення незалежності України став актом агресії проти Кремля в усвідомленні російських політиків.



"Імперське мислення російської політичної еліти не змінюється вже століттями. Так вони мислили в Російській імперії та СРСР, так вони мислять і в Російській Федерації. Путін, назвавши розпад СРСР найбільшою трагедією XX століття, дав відповідь на всі питання. Оскільки він хоче відновити геополітичний вплив та території, які мав СРСР. Тому потрібно чітко усвідомлювати, що Путін не визнає навіть права на існування української державності. Більше того, він не визнає наше право як нації називатись українцями", - сказав він.



На думку політика, заяви Путіна про один народ відкидають будь-яке право на існування українців. Парубій зазначив, що початок військової агресії Росії проти України в 2014 році та продовження тиску на Україну до сьогодні, дає чітке усвідомлення того, що з диктатором Російської Федерації Путіним неможливо домовитись.





Нагадаємо, 1 грудня 2021 року проходить Київський безпековий форум - головний міжнародний форум України з проблем війни і миру, національної і міжнародної безпеки.

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