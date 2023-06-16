Про це в ефірі Еспресо заявив колишній міністр охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України Юрій Костенко.

"Вода у ставок-охолоджувач ЗАЕС подавалась з Каховського водосховища. На території станції також є система резервного живлення - артезіанські свердловини. Наскільки вона дієва, думаю, ніхто давно не перевіряв. Говорити, що вона може забезпечувати водопостачання замість ставка - це дуже сміливі заяви. Є ще рукави, які можуть добратися і до Каховського водосховища і насоси, що можуть здійснювати аварійне водопостачання", - сказав він.

На думку Костенка, головна проблема в тому, що у разі підриву насосів жоден ставок-охолоджувач не допоможе і жодні свердловини теж.

Читайте також: На ЗАЕС є свердловини, які зможуть забезпечувати рівень води для охолодження, - ексміністр енергетики Плачков

"Буде повторюватися фукусімський сценарій - після цунамі були затоплені всі насоси, які здійснювали постачання води і в реакторну установку, і в систему відпрацьованого ядерного палива. Потім почалися вибухи. Теж саме можна говорити про системи охолодження відпрацьованого палива - може відбутися аналогічна ситуація як при Киштимській аварії з величезними викидами радіоактивів. Ось це проблема про яку в першу чергу повинні говорити високопосадовці і президент", - додав ексміністр.

Він додав, що держава має звертатися до міжнародної спільноти, до партнерів і вимагати дій.

"Коли Путін почав погрожувати ядерною боєголовкою Україні, то були по неформальним чи формальним каналам доведені до нього наслідки цього. Те ж мають сказати посадовці цих країн, що може отримати Путін, якщо він запустить важку ядерну аварію з непередбачуваними наслідками. Це попередження і може спрацювати", - підсумував Костенко.