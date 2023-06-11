Контрнаступ ЗСУ на Запорізькому напрямку

Україна починає повертати своє у форматі літньої наступальної операції, хоча ми говоримо про це як про великий контрнаступ. Чи він почався? Володимир Зеленський на суботній пресконференції в Києві сказав, що контрнаступ і оборона тривають, а всі військові керівники налаштовані перспективно та позитивно щодо майбутніх бойових дій. Офіційна інформація про контрнаступ є достатньо обмеженою, але більшає повідомлень від OSINT-аналітиків і офіційних представників військових частин, самих воїнів. На Запорізькому напрямку збільшилася динаміка бойових дій. Командувач Сил оборони на Таврійському напрямку говорить, що вчора знищили понад сім рот РФ, сьогодні - п’ять. Фактично йдеться про 500 - 700 ворогів, знищених активною роботою нашої артилерії. Це віддзеркалення активних бойових дій на Запорізькому та Донецькому напрямках. Водночас змінюється статус окремих населених пунктів, які перебували в сірій зоні або під контролем окупантів, на підконтрольні ЗСУ. Лобкове на Запоріжжі - це рух від П’ятихаток далі за Василівку. Є відео від наших бійців, як вони заходять у цей населений пункт. Також на заході Запорізької області ЗСУ досягли локальних успіхів під час контратак на південний захід і південний схід від Оріхового. Про це теж є відео з підтвердженою геолокацією. Протягом тижня тривали бойові дії в зоні Великої Новосілки - це лінія, яка починалася від Новодарівки, Нескучного, Новодонецька. Звідти надійшли позитивні новини від ЗСУ про звільнення Благодатного. Це на півдні від Великої Новосілки. За словами командування ЗСУ, ворог опирався до останнього, але не встояв перед натиском українських захисників. Там є й російський полонений. Паралельно із цим ворог полишив Нескучне неподалік Благодатного. Усі ці відео змінюють сприйняття картини поля бою та туман війни, який від початку тижня напускали російські воєнкори та показували з різних ракурсів бойові дії поблизу Малої Токмачки, неподалік Оріхового, де завдали ударів по танках Leopard і БМП Bradley. З’явилося відео від 47-ї бригади - насправді той бій засвідчив високий рівень наших бійців, які досить правильно побудували захист під атакою противника, забезпечили збереження особового складу. Там не було жодної паніки. Зрозуміло, що ці хлопці можуть воювати в будь-яких умовах. Проте висновки з бойових дій поблизу Малої Токмачки мають зробити, адже засоби авіаційного й іншого прикриття необхідно враховувати в подальших наступальних операціях. Кожна ділянка фронту, яка зараз надзвичайно активна, кожен відбитий у РФ метр території даються з непростою втратою - життя наших військових, які справді забезпечують ці рішення за рахунок своєї майстерності та навченості.

Ситуація довкола Бахмута

На Бахмутському напрямку також триває контрнаступ України. Є просування на ділянці до 1400 м, про що вчора говорив речник ОК "Схід", але ворог і під Берхівкою, і під Кліщіївкою потужно намагається оборонятися. За рахунок артилерії ми зараз його вибиваємо, але він пробує окопуватись і тримати оборону. РФ не збирається залишати захоплені позиції. Це вимагає мужності від наших військових, щоб посувати ворога з тимчасово окупованої території. Зараз кожен напрямок важливий і актуальний.

Становище на Сіверському напрямку

Олександр Афанасьєв розповів, що на їхній ділянці фронту РФ перекинула 24-у бригаду спецпризначення, які ведуть активну аеророзвідку, використовують бойові ударні дрони "Ланцет" і намагаються знищити українську техніку. ЗСУ ведуть активну оборону, проводять наступальні дії, про які ще не було офіційної інформації. Бригади спецпризначення елітні, максимально укомплектовані. Вони не сидять в окопах, а виконують спеціальні завдання. Якщо їх перекинули, РФ переживає, що ЗСУ теж підуть у масштабний наступ. Підрозділ Олександра Афанасьєва робить так, щоб спецпризначенців не перекинули на інший напрямок. ЗСУ ведуть бойову роботу, намагаються ставити макети бронетехніки, і росіяни знищують "ланцетами" дерев’яні танки. Підрозділ перебуває на позиціях майже рік і жодного разу не відступав. Головне завдання - тримати якомога більше сил ворога навпроти Сіверська. Тактику виконання бронегруп ЗСУ нещодавно стали використовувати. Це різна бронетехніка: МК-113, БМП, танки. Вони діють разом і знищують передові підрозділи чи ті, які намагаються наступати. Це дуже ефективна тактика. У Сіверську проросійських людей майже немає, а залишилися проукраїнські, яким армія допомагає всім чим може. РФ економить боєприпаси, але безбожно гатить по місту. За словами Олександра Афанасьєва, росіяни замість справжнього українського танка знищили з дрона "Ланцет" дерев’яний муляж. І таких муляжів багато в Сіверську й на околицях.

Підрив Каховської ГЕС

За словами Олексія Їжака, підрив ГЕС - воєнний злочин. РФ намагалася ускладнити наступ України в бік Криму та боялася, що можна швидко дійти до Армянська по берегу моря. У законах і звичаях війни АЕС і ГЕС зазначені в одній статті. Якщо РФ щось зробила на ГЕС, то може натякнути, що готова це повторити й на ЗАЕС. Це комплексний хід і ознака поганого управління, адже наслідки таких кроків прорахувати неможливо. Росіяни їх не прорахували та на ходу змінюють версії того, що відбулося. Міжнародна система не здатна реагувати на сучасні виклики та загрози. Її створили після Другої світової. Щодо ефективності НАТО теж є сумніви, але там усе більш-менш роблять, а решта перетворюється на бюрократію, яка має ресурс для вирішення невеликих проблем, а зупинити велику війну не може. Здатна лише надати майданчик для переговорів і вирішувати гуманітарні питання. Після завершення війни гуманітарні організації треба кардинально перебудовувати. А щодо реакції окремих країн, серед рішуче налаштованих країн є два аспекти. Перший - це сталося на етапі чергового зондажу переговорних позицій. Почалася деокупація, Путін і російські еліти реагують. Є зондаж, на що РФ готова, щоб вийти з війни. Ті, хто підірвав ГЕС, розраховували, що Захід не зможе так легко відмовитися від консультацій. На наших партнерів це не вплине. Якщо вирішать, то дадуть по руках. Якщо ні, це буде поганим сигналом для подальших кроків. Перший головний крок - міжнародні ордери на арешт із боку МКС проти винуватців підриву. Триває слідство в США та Великій Британії щодо того, хто саме віддавав наказ. Мають будуть чіткі індикатори проти корпоративних структур РФ, які відповідають за контроль над Каховською дамбою та ЗАЕС: Росгідро й Росатома, що в разі продовження таких дій будуть серйозні наслідки. Якщо такі кроки зроблять, це добре. Якщо ні, то заохотять РФ до подальших воєнних злочинів.

Головний висновок - Росія здійснила злочин. Зараз очікуємо правильної реакції міжнародної спільноти. Окрім санкцій, треба шукати інші варіанти, які позбавлять РФ змоги здійснювати такі теракти. Головним чинником є спроможність ЗСУ на полі бою розбити ЗС Росії та не дати їй використовувати військо для впливу на світову спільноту й оточення сусідніх країн. Як це відбуватиметься, ми побачимо.