Головний інфекціоніст США: Штам коронавірусу "Омікрон" може бути менш небезпечним, ніж "Дельта"
Головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі заявив, що новий штам коронавірусу "Омікрон" швидко поширюється по світу, проте він може бути менш небезпечний, ніж "Дельта"
Про це передає The Associated Press.
Зазначається, у Південній Африці повідомили, що "Омікрон" поступово стає головним штамом в країні, але в регіоні не спостерігається істотного збільшення госпіталізацій.
"Поки не схоже, що мова йде про високий ступінь серйозності. Однак ми дійсно повинні бути обережні, поки не дослідимо, чи є цей штам менш серйозним, ніж "Дельта", і чи дійсно він не викликає серйозних захворювань", - наголосив він.
Фаучі зауважив, що в адміністрації президента США Джо Байдена розглядають можливість скасувати обмеження на в'їзд для іноземців з декількох африканських країн.
"Сподіваюся, ми зможемо зняти цю заборону в досить розумний термін", - додав він.
- Нагадаємо, 30 листопада ВООЗ заявила, що "Омікрон" може призвести до серйозних наслідків у деяких регіонах світу.
- США підтвердили перший випадок інфікування штамом "Омікрон".
- 2 грудня, Греція та Франція підтвердили перші випадки зараження новим COVID-штамом "Омікрон".
- Станом на 4 грудня новий штам коронавірусу "Омікрон" було виявлено у 38 країнах світу.
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