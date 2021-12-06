Головний інфекціоніст США: Штам коронавірусу "Омікрон" може бути менш небезпечним, ніж "Дельта"

Про це передає The Associated Press.

Зазначається, у Південній Африці повідомили, що "Омікрон" поступово стає головним штамом в країні, але в регіоні не спостерігається істотного збільшення госпіталізацій.

"Поки не схоже, що мова йде про високий ступінь серйозності. Однак ми дійсно повинні бути обережні, поки не дослідимо, чи є цей штам менш серйозним, ніж "Дельта", і чи дійсно він не викликає серйозних захворювань", - наголосив він.

Фаучі зауважив, що в адміністрації президента США Джо Байдена розглядають можливість скасувати обмеження на в'їзд для іноземців з декількох африканських країн.

"Сподіваюся, ми зможемо зняти цю заборону в досить розумний термін", - додав він.



Нагадаємо, 30 листопада ВООЗ заявила, що "Омікрон" може призвести до серйозних наслідків у деяких регіонах світу.

США підтвердили перший випадок інфікування штамом "Омікрон".

2 грудня, Греція та Франція підтвердили перші випадки зараження новим COVID-штамом "Омікрон".

Станом на 4 грудня новий штам коронавірусу "Омікрон" було виявлено у 38 країнах світу.

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