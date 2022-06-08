Про це пише Укрінформ.

"У той час, як Росія відправляє бойові потужності на фронт, українські солдати потребують більше зброї. Їм потрібна потужніша зброя, їм потрібна зброя більшого радіуса дії, щоби безпечно протистояти наступальним силам РФ", - наголосив Мітч Макконнелл під час виступу у верхній палаті Конгресу США.

За його словами США "не мають зволікати" з постачанням Україні оборонної підтримки, адже їхня мета - не принизити президента РФ Володимира Путіна, а допомогти українцям захиститися.

"Саме цим повинні керуватися наші рішення, а не егом Володимира Путіна", - зауважив республіканець.

Мітч Макконнелл зазначив, що недоречно боятися ескалації війни, адже найбільше від російського вторгнення постраждала Україна.

"Хто найбільше постраждав від ризику ескалації, так це українці, і вони не бояться, вони борються за життя, а Володимир Путін уже без розбору зрівнює їхні міста із землею", - зауважив він.

Тим, хто в Європі боїться ризиків загострення, політик порадив подумати, що РФ зробить із їхніми містами, якщо її не зупинить Україна.

"Адміністрація Джо Байдена (президента США, - ред.) має заявити, що вона надасть Україні ракети більшої дальності… Адміністрація має заявити, чи надішле протикорабельні ракети", - сказав Мітч Макконнелл.

Республіканець додав, що це слугуватиме сигналом для партнерів, котрі вагаються, що вони теж мають надати Україні цю критично важливу підтримку.

7 червня в Білому домі заявили, що США продовжують постачати озброєння й техніку до України на тлі "незначних успіхів" Росії.

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