У Гончаренко центрах повідомили, що ця самохідна артилерійська установка “Гвоздика” повністю технічно оновлена та відповідає всім стандартам ЗСУ. Саме на цю САУ у військових був запит. Головна причина — через те, що вона використовується військовими для боротьби з ворожою артилерією, мінометами та бронетехнікою, а також знищення живої сили, руйнування укріплень польового типу, прокладання проходів в мінних полях і дротяних загородженнях.

“Разом ми зібрали 10 млн гривень всього за 2 тижні. Кожна гривня тут була на вагу золота! Всі внески від 0,28 грн, у нас на Монобанці дійсно є такий переказ, до 2 млн грн від анонімного благодійника, а також 1 млн грн особисто від родини Олексія Гончаренка — всі ці гроші ми конвертували в нищівну силу, від якої вороги ховаються у пакети. Дякуємо всім, хто долучився до збору!”, — підкреслила волонтерка Валентина Шульц.

Це вперше в Україні, коли волонтери купують артилерійську установку для фронту. Цікаво, що на “Гвоздику” донатили навіть діти. “Недаремно ми завжди казали, що для українців не існує нічого неможливого. Донатили підприємці та пенсіонери, лікарі та викладачі, відвідувачі Гончаренко центрів та анонімні благодійники. Діти приносили гроші. Дмитрик, якому всього 5 років приніс у Подільську до нашого центру свою скарбничку та віддав кошти на САУ, а 6-річна Софійка з Теофіполя створила з друзями блокпост, аби зібрати гроші та допомогти придбати “Гвоздику”. Наші люди, всі від малого до великого, просто неймовірні та єдині у своєму прагненні перемогти!”, — наголосив Олексій Гончаренко.



Військові також подякували українцям за те, що допомогли реалізувати цей збір. “Тепер ми точно зустрінемо ворога з квітами, тільки з дуже особливими, вогняними квітами. Ця установка ніколи не могла б зʼявитися у ЗСУ без допомоги українських волонтерів”, — підкреслив один із бійців бригади, журналіст Тарас Березовець під час передачі гаубиці.

Для довідки: Гончаренко центри є всеукраїнською мережею відкритих культурно-освітніх центрів, які наразі займаються забезпеченням військових та вимушених переселенців, допомогою жителям гарячих точок. Мережу засновано у лютому 2021 року народним депутатом Олексієм Гончаренком з метою надання безкоштовної освіти різним верствам населення: проведення курсів англійської мови для дітей і дорослих, підготовки підлітків до ЗНО, формування навичок фінансової грамотності, навчання літніх людей сучасним технологіям.