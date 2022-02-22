Гончаренко вніс до Ради проєкт постанови про розрив дипломатичних відносин із Росією
Вчорашнім визнанням "Л/ДНР" Путін сам припинив дипломатичні відносини з Україною
Про це заявив депутат від фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко у Telegram.
"РФ з року в рік тільки посилює агресію проти України: спочатку Путін окупува в Крим, потім розпочав війну на Донбасі. А тепер визнає своїх маріонеток – так званих "ЛДНР" – незалежними.
Вчорашнім визнанням Путін по суті сам припинив дипломатичні відносини з нами", - написав Гончаренко.
Він зазначив, що відповідно до статті 60 Віденської конвенції про право міжнародних договорів істотне порушення двостороннього договору одним з його учасників дає право другому учасникові посилатись на це порушення як на підставу для припинення договору або зупинення його дії в цілому або в частині.
"Саме тому пропоную Верховній Раді терміново розглянути цю постанову. Ми не повинні мати жодних дипломатичних зв’язків з країною, яка забирає наші території, вбиває наших людей та заявляє, що наша країна не повинна існувати", - наголосив депутат.
- Нагадаємо, що президент Фінляндії Саулі Нійністе заявив, що дії Росії на Донбасі, зокрема визнання "Л/ДНР", можуть негативно вплинути на реалізацію великого спільного проєкту.
- Високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель від імені всього ЄС виступив із заявою, у якій закликав РФ відмовитися від визнання "Л/ДНР".
- Верховна Рада України закликала міжнародну спільноту запровадити додаткові санкції проти РФ та її керівництва через визнання "Л/ДНР".
- Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган назвав неприйнятним рішення Володимира Путіна визнати "незалежність" терористичних угрупувань "ДНР" та "ЛНР".
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