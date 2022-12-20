Google анонсував новий додаток, що розпізнає нерозбірливий почерк лікарів

Про це повідомляє Tech Crunch.

Це свого роду зчитувач, який розпізнає написане нерозбірливим почерком. Функція дозволяє завантажувати готові фотографії з галереї, так і фотографувати в момент використання. Алгоритм навчили розпізнавати записи та показувати власнику гаджета згадані у рецепті медичні препарати.

У Google стверджують, що у розробці беруть участь фармацевти. Ймовірно, що нова функція порівнюватиме текст (наприклад, назви ліків) з назвами, що є на ринку, щоб знаходити необхідний товар.

Виконавчий директор Google в Індії показав на конференції, як ця функція працює, але конкретних термінів її запуску не назвав. Він стверджує, що розробникам потрібно зробити ще багато роботи, щоб функцією могли скористатися всі.

У рамках заходу не повідомили, які мови будуть передбачені у технології. Можливо, її першою запустять в Індії, тому що там найбільше користувачів Google Lens.

Наголошується, що нерозбірливі рецепти – проблема, яка існує вже багато років. Багато медиків пишуть їх поспіхом, внаслідок чого пацієнтам важко зрозуміти, які саме ліки потрібно придбати. У багатьох технологічних компаніях робили спроби розв'язувати цю проблему, але поки що безрезультатно.

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