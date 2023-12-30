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Головна Технології Google заплатить $5 млрд через позов про приховане стеження за користувачами

Google заплатить $5 млрд через позов про приховане стеження за користувачами

30 грудня, 2023 субота
08:58
Технології Google

Компанія Google погодилася врегулювати судовий позов, в якому стверджується, що вона таємно відстежувала інформацію про використання Інтернету користувачами, які думали, що здійснюють приватний перегляд

Про це повідомляє The Guardian.

У лютому 2024 року мав розпочатися судовий розгляд колективного позову, але окружний суддя Івонн Гонсалес Роджерс в Окленді, штат Каліфорнія, відклала його після того, як адвокати Google і споживачів заявили, що вони досягли попереднього врегулювання конфлікту.

Позов вимагав щонайменше 5 мільярдів доларів компенсації. Умови врегулювання не розголошуються, але юристи заявили, що вони погодилися на обов'язкову умову за допомогою медіації, і очікують, що офіційне врегулювання буде затверджено судом до 24 лютого 2024 року.

Позивачі стверджували, що аналітика, файли cookie та додатки Google дозволяють підрозділу Alphabet відстежувати їхню активність навіть тоді, коли вони встановлюють браузер Google Chrome у режим "інкогніто", а інші браузери - у режим "приватного" перегляду.

Вони заявили, що це перетворило Google на "непідзвітне джерело інформації", дозволивши компанії дізнатися про їхніх друзів, хобі, улюблену їжу, звички в покупках і "потенційно незручні речі", які вони шукають в Інтернеті.

  • 18 грудня стало відомо, що сайт PornHub ухиляється від реєстрації та не сплачує "податок на Google" в Україні, за що податкова оштрафувала його на $5,5 тис.
Світ
США
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