Гостинний двір у Києві почала охороняти поліція, - Мінкульт

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики у Facebook.



"Гостинний двір знаходиться під державною охороною. Національна поліція охоронятиме цю пам'ятку культурної спадщини національного значення, змінивши приватну охорону колишнього орендаря", - йдеться у повідомленні.

За словами міністра Олександра Ткаченка, взяття Гостинного двору під державну охорону - це перший крок, щоб розпочати термінові протиаварійні роботи.

Гостинний двір на Контрактовій площі у Києві – пам’ятка архітектури, збудована у ХІХ ст.

За часів експрезидента Віктора Януковича його планували перебудувати під торговельно-офісний центр.



У лютому 2018 року суд повернув будівлю Гостинного двору державі. Вона була передана в управління Фонду держмайна України. .

19 травня 2021 року Гостинному двору надали статус пам'ятки культурної спадщини національного значення. Будівля була передана в управління МКІП.

У планах міністерства - провести реставрацію Гостинного двору і згодом створити в ньому культурно-публічний простір.