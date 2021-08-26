Гостинний двір у Києві почала охороняти поліція, - Мінкульт
Національна поліція взяла під охорону Гостинний двір у Києві
Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики у Facebook.
"Гостинний двір знаходиться під державною охороною. Національна поліція охоронятиме цю пам'ятку культурної спадщини національного значення, змінивши приватну охорону колишнього орендаря", - йдеться у повідомленні.
За словами міністра Олександра Ткаченка, взяття Гостинного двору під державну охорону - це перший крок, щоб розпочати термінові протиаварійні роботи.
Гостинний двір на Контрактовій площі у Києві – пам’ятка архітектури, збудована у ХІХ ст.
За часів експрезидента Віктора Януковича його планували перебудувати під торговельно-офісний центр.
У лютому 2018 року суд повернув будівлю Гостинного двору державі. Вона була передана в управління Фонду держмайна України. .
19 травня 2021 року Гостинному двору надали статус пам'ятки культурної спадщини національного значення. Будівля була передана в управління МКІП.
У планах міністерства - провести реставрацію Гостинного двору і згодом створити в ньому культурно-публічний простір.
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