"Готові до діалогу з Росією": Блінкен та Столтенберг обговорили деескалацію на Донбасі та закликали РФ до переговорів
У п'ятницю, 31 грудня, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг провів розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном
Про це Блінкен написав у Twitter.
"Єнс Столтенберг і я закликаємо Росію до участі в діалозі щодо стратегічної стабільності, НАТО-Росія та ОБСЄ. Альянс готовий до змістовного діалогу з Росією та об’єднався для стримування подальшої агресії проти України", - написав державний секретар США.
Водночас Єнс Столтенберг зазначив, що НАТО є єдиними у питанні російської агресії проти України та готові до переговорів з РФ 12 січня 2022 року.
- Нагадаємо, присвячене ситуації навколо України засідання Ради НАТО-Росія може відбутися 12 січня 2022 року.
- 31 грудня Байден провів телефонну розмову з Путіним. США закликали до деескалації на Донбасі й пригрозили наслідками.
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