Готували злочинні напади на міські об'єкти: СБУ знешкодила угруповання, яке координувала РФ

Про це повідомляє пресслужба СБУ.



"В ході масштабної операції у Житомирі та Харкові українські контррозвідники знешкодили організоване злочинне угруповання, яке координували представники спецслужб Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.



У зловмисників вилучили вибуховий пристрій, стрілецьку зброю та боєприпаси.



Організатори банди займалися підготовкою до вчинення серії розбійних нападів на міські інфраструктурні об’єкти, у тому числі комерційної сфери. За їх задумом, це мало призвести до дестабілізації внутрішньої обстановки в регіонах.



Групу організували двоє місцевих жителів, один з яких має громадянство РФ. Під прикриттям нібито працевлаштування в охоронній фірмі, вони підбирали "кандидатів" до складу угруповання. Для цього, використовували власні зв’язки серед представників криміналітету.







Під час проведення слідчих дій за місцями перебування обох організаторів угруповання, правоохоронці, серед іншого, виявили: спеціальні технічні пристрої радіочастотного пригнічення, чорнові записи з планами щодо підготовки до розбійних нападів, засоби зв’язку, комп’ютерну техніку та електронні носії інформації із доказами протиправної діяльності.



Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії у межах кримінальног опровадження для встановлення всіх обставин правопорушень та притягнення до відповідальності винних осіб.

Нагадаємо, СБУ провела тактико-спеціальні навчання на базі міжнародного аеропорту "Антонов" у Київській області.