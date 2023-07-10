Про це повідомляють у пресцентрі СБУ.

Зазначається. що для виконання ворожого завдання зловмисник об’їжджав місцевість і приховано фотографував місця дислокації підрозділів Сил оборони.

Крім цього, він фіксував на електронній карті точні координати виявлених військових об’єктів та звітував про рівень їхньої охорони. Особливу "увагу" приділяв локаціям, де помічав найбільшу концентрацію особового складу та військової техніки українських захисників.

Співробітники СБУ затримали фігуранта "на гарячому" під час фотографування ним шпиталю та однієї з бойових частин ЗСУ. У затриманого вилучено мобільний телефон з фото, готовими до надсилання у РФ.

"За матеріалами слідства, рашисти планували використати цю інформацію для здійснення прицільних повітряних ударів по території регіону", - кажуть в СБУ.

Як встановили співробітники Служби безпеки, зловмисником виявився місцевий житель, який підтримував проведення фейкового референдуму щодо приєднання Миколаївщини до Росії. Про це він неодноразово писав у проросійських телеграм-каналах. Таким чином він привернув на себе увагу російської спецслужби, представники якої весною 2022 року дистанційно запропонували йому співпрацю.

Зазначається, що подальшу комунікацію з колаборантом росіяни здійснювали через один з месенджерів.

Затриманому повідомлено про підозру в несанкціонованому поширенні інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ, його взято під варту. Зрадникові загрожує до 12 років тюрми.