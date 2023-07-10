Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Кримінал Готував ракетний удар по військовому шпиталю: на Миколаївщині СБУ затримала інформатора

Готував ракетний удар по військовому шпиталю: на Миколаївщині СБУ затримала інформатора

10 липня, 2023 понедiлок
10:42
Кримінал

Служба безпеки України затримала ворожого інформатора, який готував ракетний удар по військовому шпиталю на Миколаївщині. Він планував надіслати фото об'єкта росіянам для прицільних повітряних ударів

Про це повідомляють у пресцентрі СБУ.

Зазначається. що для виконання ворожого завдання зловмисник об’їжджав місцевість і приховано фотографував місця дислокації підрозділів Сил оборони.

Крім цього, він фіксував на електронній карті точні координати виявлених військових об’єктів та звітував про рівень їхньої охорони. Особливу "увагу" приділяв локаціям, де помічав найбільшу концентрацію особового складу та військової техніки українських захисників.

Співробітники СБУ затримали фігуранта "на гарячому" під час фотографування ним шпиталю та однієї з бойових частин ЗСУ. У затриманого вилучено мобільний телефон з фото, готовими до надсилання у РФ.

"За матеріалами слідства, рашисти планували використати цю інформацію для здійснення прицільних повітряних ударів по території регіону", - кажуть в СБУ.

Як встановили співробітники Служби безпеки, зловмисником виявився місцевий житель, який підтримував проведення фейкового референдуму щодо приєднання Миколаївщини до Росії. Про це він неодноразово писав у проросійських телеграм-каналах. Таким чином він привернув на себе увагу російської спецслужби, представники якої весною 2022 року дистанційно запропонували йому співпрацю.

Зазначається, що подальшу комунікацію з колаборантом росіяни здійснювали через один з месенджерів.

Затриманому повідомлено про підозру в несанкціонованому поширенні інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ, його взято під варту. Зрадникові загрожує до 12 років тюрми.

  • 7 липня Служба безпеки викрила російського агента, який влаштувався до місцевої оборонної компанії та збирав інформацію про ремонт військової техніки Збройних сил України.
  • Того ж дня СБУ оголосила підозру директору фармакологічної компанії на Житомирщині, яка постачала українські лікарські засоби до військових шпиталів Росії.
СБУ
Миколаївщина
колаборанти
Читайте також:
Лех Валенса
8 липня, 2023 субота
Я хотів навести порядок з Росією, коли ми розвалили Радянський Союз, але то було зарано, - Лех Валенса
Кремль москва
9 липня, 2023 неділя
Російське "політбюро" дезорієнтоване, - політолог Морозов
Пєсков
8 липня, 2023 субота
Росію ніхто не ставив до відома: у Кремлі відреагували на повернення в Україну командирів з "Азовсталі"
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.68
    Купівля 36.68
    Продаж 37.42
  • EUR
    Купівля 40.24
    Продаж 41.13
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
10 липня
10:44
Огляд
світ, міжнародний огляд
У НАТО немає одностайності щодо вступу України, американські касетні боєприпаси – яблуко розбрату. Акценти світових ЗМІ 10 липня
10:31
The Rolling Stones випустили новий авторський альбом
Колекцію книг барабанщика The Rolling Stones виставили на аукціон
10:30
долар євро валюта обмін
Курс валют в Україні: ціни на долар та євро 10 липня
10:11
Оновлено
на фото: будівля після російського авіаудару в Оріхові
Росіяни вдарили авіабомбою по місцю видачі гумдопомоги в Оріхові: 4 людини загинуло, 13 поранено
10:09
OPINION
Дмитро Снєгирьов
Росія лякає світ ядерною палицею напередодні саміту країн НАТО
10:08
БМП. вбиті росіяни
Розвідка Британії пояснила високу смертність російських солдатів на війні в Україні
10:03
Ексклюзив
Сергій Згурець
Оборона противника крихка, перемелювання артилерією лінії захисту - це питання часу, - Згурець
09:51
За добу Росія обстріляла 9 областей України: 4 людини загинули, 18 отримали поранення. Ситуація в регіонах
09:46
Загрозливі напрямки на півночі України міцніше прикриють інженерними загородженнями, - Наєв
09:35
Ексклюзив
Українці побачать тактичні успіхи ЗСУ на Бахмутському напрямку, - майор Кудряшов
09:21
Портрет однорукого ветерана, авторство якого було невідоме 6 десятиліть, виявився ранньою роботою художника Гейнсборо
09:17
Птахи
Близько 200 видів птахів будують гнізда з людського сміття, яке загрожує їхньому потомству, - вчені
08:52
ЗСУ
ЗСУ звільнили на Бахмутському напрямку 24 км², на півдні - 169 км²
08:45
Китай та США
Китай закликав США до "практичних дій" щодо санкцій
08:17
Іскандер-М
Вночі росіяни атакували балістикою об'єкт інфраструктури Миколаєва
08:14
Огляд
"Не дайте Україні вступити в НАТО": що готує саміт у Вільнюсі та хто проти вступу Києва до Альянсу
08:04
OPINION
Сергій Таран
Складна гра Ердогана
07:58
Інфографіка
Втрати РФ
Росія втратила в Україні 440 солдатів, 7 танків і 5 артсистем за добу, - Генштаб ЗСУ
07:53
КНДР
КНДР звинуватила літаки-розвідники США у порушенні повітряного простору й пригрозила наслідками
07:45
Курт Волкер
Волкер щодо заяви Байдена про неготовність України до Альянсу: це НАТО не готове прийняти Україну
07:42
Японія
Японію накрили аномальні зливи: щонайменше одна людина загинула
07:23
на фото: Судан
ООН попереджає про ймовірність тотальної громадянської війни у Судані
07:21
Китай
Китай відправив у космос новий експериментальний супутник
06:50
мобілізація росія, чмобікі
На полігоні Алтайського краю РФ тренуються понад 300 новобранців: серед них наркозалежні, хворі гепатитом і колишні ув'язнені
06:31
ПВК Вагнер
ISW: Рішення Путіна не ліквідовувати ПВК Вагнера ставить його у незручне становище
05:56
Франк-Вальтер Штайнмаєр
"Не можемо стояти на шляху США": Штайнмаєр підтримав рішення про передачу касетних боєприпасів Україні
05:26
Байден та Ердоган
Членство України та Швеції в НАТО та надання F-16: Байден поговорив з Ердоганом
01:10
Енергодар, ЗАЕС
Окупанти мінують критичну інфраструктуру на захоплених територіях Запорізької області, - Федоров
00:50
Затоплені автівки. Сочі, ніч з 9 на 10 липня 2023 року
Вода в транспорті, затоплені машини й звук сирени. Сочі накрило потужною зливою
00:13
Путін
Коли ЗСУ дійдуть до Криму, Путін захоче переговорів, - Зеленський
00:00
Росія
Правоохоронці з Європи попередили російську опозицію про підвищену небезпеку
2023, неділя
9 липня
23:45
Києво-Печерська лавра
Вірян Московського патріархату сьогодні до Києво-Печерської лаври пускали за паспортами
23:43
Володимир Зеленський
ЗАЕС та ядерна небезпека: Зеленський висловився про загрозу зі сторони Росії
23:22
Сергій Лавров
Очільники МЗС Туреччини та Росії провели телефонну розмову: про що говорили
23:11
Еліна Світоліна
Світоліна перемогла білоруску Азарєнку та вийшла до чвертьфіналу Вімблдону
23:04
Учасники сучасної історичної реконструкції поруч із пам'ятним знаком на полі Конотопської битви у Шаповалівці
Цей день в історії: у Конотопській битві Виговський розгромив військо московитів
22:40
Зеленський виступає на асамблеї НАТО
Зеленський ще не вирішив, чи їхати на саміт НАТО, - Стефанішина
22:36
Ексклюзив
Чубаров
На окупованій частині Херсонщини росіяни перетворюють будинки евакуйованих людей на казарми, - Чубаров
22:20
Зеленський
"Нам буде достатньо перемоги": Зеленський про подальшу підтримку США
22:19
Володимир Зеленський
Є сигнал, що в Росії може бути черговий заколот, - Зеленський
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV