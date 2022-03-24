"Град", "Ураган" та ракети "Калібр". 23 березня окупанти нанесли 44 удари по Харківщині, - Синєгубов
Впродовж минулої доби, 23 березня, росіяни нанесли 44 по Харківській області. Обстрілювали із реактивних систем залпового вогню "Град" та"Ураган". По центру Харкова окупанти із кораблів Чорноморського флоту РФ випустили ракети "Калібр"
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Сингубов.
"Учора ввечері відбувся обстріл Старої Салтівки, зранку обстріляний Золочів, є постраждалі. Тривають бої в Ізюмському районі. Хоча росіяни і намагаються посилити напрямок, українська армія відбиває всі атаки, неподалік м. Ізюм ЗСУ збили ще два російських літаки", - йдеться у повідомленні.
Також окупанти продовжують тримати у полоні Циркунівського сільського голову Миколу Сікаленка. Його викрали 21 березня.
"На сьогодні із Офісом Президента, Віцепрем'єр-міністр Іриною Верещук робимо все, аби знайти та повернути Миколу Сікаленка", - додав Синєгубов.
За словами очільника ОВА ЗСУ на Харківщині продовжують тримати оборону і не відступають ні на метр.
- Нагадаємо, на Луганщині росіяни скидали фосфорні бомби, убили чотирьох людей і поранили шістьох й обстріляли близько 31 об'єкта.
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