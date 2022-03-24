"Град", "Ураган" та ракети "Калібр". 23 березня окупанти нанесли 44 удари по Харківщині, - Синєгубов

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Сингубов.



"Учора ввечері відбувся обстріл Старої Салтівки, зранку обстріляний Золочів, є постраждалі. Тривають бої в Ізюмському районі. Хоча росіяни і намагаються посилити напрямок, українська армія відбиває всі атаки, неподалік м. Ізюм ЗСУ збили ще два російських літаки", - йдеться у повідомленні.



Також окупанти продовжують тримати у полоні Циркунівського сільського голову Миколу Сікаленка. Його викрали 21 березня.



"На сьогодні із Офісом Президента, Віцепрем'єр-міністр Іриною Верещук робимо все, аби знайти та повернути Миколу Сікаленка", - додав Синєгубов.



За словами очільника ОВА ЗСУ на Харківщині продовжують тримати оборону і не відступають ні на метр.



Нагадаємо, на Луганщині росіяни скидали фосфорні бомби, убили чотирьох людей і поранили шістьох й обстріляли близько 31 об'єкта.