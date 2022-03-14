Графік евакуаційних поїздів на 14 березня
Укрзалізниця продовжить евакуацію потягами із Харкова, Дніпра, Кривого Рогу, Слов’янська та Краматорська.
Оновлений графік УЗ оприлюднила на своєму фейсбуці, повідомляє «Espreso.TV».
Харків:
- 9:40 - №229/230 Харків - Ужгород;
- 13:00 - №239/240 Харків - Львів.
Дніпро:
- 10:30 - №907/908 Дніпро - Хелм;
- 12:30 - №228/227 Дніпро - Чоп;
- 20:00 - №234/233 Дніпро - Чоп.
Кривий Ріг:
- 11:00 - №219/220 Кривий Ріг - Чоп;
- 16:00 - №915/916 Кривий Ріг - Хелм.
Додаткові рейси також відправляться з Києва до Хелма о 19:13, з Одеси до Ужгорода о 22:32 та з Ужгорода до Києва.
"Укрзалізниця" також продовжить евакуювати людей зі Слов‘янська та Краматорська: пасажири цих станцій зможуть скористатись електропоїздами, з яких потім буде здійснена пересадка на інші рейси до заходу країни.
- Нагадаємо, що для евакуйованих дітей створюють школу,
- продовжується евакуація на Київщині,
- але найважче Маріуполю, тому він в першу чергу потребує допомоги
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