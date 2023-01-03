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Графіті Бенксі, яке намагались украсти в Гостомелі, оцінили в 9 млн грн

3 січня, 2023 вiвторок
12:10
Кримінал Бенксі Еспресо

Графіті "Жінка в протигазі", яке створив у Гостомелі всесвітньо відомий вуличний художник Бенксі і яке намагались украсти, оцінили в 9 млн гривень

Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

"В 9 мільйонів оцінили графіті Бенксі, яке намагались вкрасти в Гостомелі", - написав він.

Нєбитов нагадав, що 2 грудня група осіб з Києва та Черкас демонтували фрагмент стіни з "жінкою в протигазі", яку британський митець створив на зруйнованому російськими окупантами будинку. Нині підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі, зазначив поліцейський.

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