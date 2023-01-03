Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

"В 9 мільйонів оцінили графіті Бенксі, яке намагались вкрасти в Гостомелі", - написав він.

Нєбитов нагадав, що 2 грудня група осіб з Києва та Черкас демонтували фрагмент стіни з "жінкою в протигазі", яку британський митець створив на зруйнованому російськими окупантами будинку. Нині підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі, зазначив поліцейський.

Чоловікові, який пробував украсти мурал Бенксі, повідомили про підозру.

Бенксі створив в Україні сім муралів.

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