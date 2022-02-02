Грав за збірну України з відкритим серцем, - екслідер "Шахтаря" Марлос

Про це повідомляє офіційний сайт "Атлетіко Паранаенсе".



За словами Марлоса, він дуже прив'язаний до українського народу.



"Я захищав кольори збірної України із відкритим серцем. Я дуже прив'язаний до українського народу. Відчуваю любов до вболівальників, гравців та людей, з якими я працював і жив. Гра за збірну України була для мене способом відплатити за їхню любов до мене. Мати можливість бути на полі, представляючи кожного з них. Боротися за них. Я багато чого навчився в українців. Бути там було фантастичною подією у моєму житті", - сказав Марлос.

Марлос уклав з командою з Курітіби контракт до кінця 2022 року.

33-річний півзахисник виступав за "Шахтар" з 2014-го до 2021 року. До донецького клубу він перейшов з харківського "Металіста". Також грав за бразильські "Курітібу", "Сан-Паулу" та уругвайський "Рентістас".

У вересні 2017 року Марлос прийняв українське громадянство. Після цього він провів за збірну України 27 матчів та забив 1 гол.

У нинішньому сезоні Марлос зіграв за "Шахтар" 26 матчів, забив 3 голи та віддав 6 результативних передач.

"Атлетико Паранаенсе" у минулому чемпіонаті Бразилії фінішував на 14-му місці.

Нагадаємо, 12 грудня 2021 року Марлос залишив "Шахтар".

2 лютого стало відомо, що ексфутболіст "Шахтаря" та збірної України Марлос перейшов до бразильського "Атлетико Паранаенсе".

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