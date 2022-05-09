Греція допомагає Росії обходити санкції: танкери з нафтою продовжують заходити в європейські порти, - Die Welt

Про це повідомляє Die Welt.

Так, грецькі судновласники розширюють бізнес з Росією. Квітнева частка Греції в транспортуванні російської нафти зросла втричі в порівнянні з 2021 роком.

За даними страхової компанії Lloyd's, у квітні з портів РФ вирушило 190 танкерів, з них 76 - під грецьким прапором. Наприклад, наприкінці квітня грецький супертанкер Nissos Rhenia завантажив російську нафту в порту Нідерландів і попрямував до Сінгапуру. Зросла також кількість відправлень до Індії, Китаю та Південної Кореї. Таким чином танкери з російською нафтою продовжують безперешкодно заходити в європейські порти попри санкції ЄС.

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК), Росія щодня експортує 7 млн барелів нафти та нафтопродуктів.

Шостим пакетом санкцій Євросоюзу передбачено ембарго на російську нафту.

2 травня повідомлялося, що Австрія, Угорщина і Словаччина відкликали своє право вето на нафтове ембарго проти РФ. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт не може відмовитися від російських нафти та газу та голосуватиме проти запровадження ембарго.

Згодом Єврокомісія одноголосно затвердила пропозиції щодо шостого пакету санкцій проти Росії.

За даними Bloomnerg, ЄС планує переглянути умови запровадження ембарго на російську нафту і надати дозвіл на закупівлі Угорщині та Словаччині до кінця 2024 року, а Чехії – до червня 2024 року.

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