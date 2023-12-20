Греція легалізує перебування мігрантів в країні через брак робочої сили
У Греції легалізують тисячі документів мігрантів в рамках зусиль з приборкання гострої нестачі робочої сили
Про це пише The Guardian.
Зазначається, що грецький прем’єр-міністр Кіріакос Міцотакіс проштовхнув закон, який регулює статус близько 30 тис. незареєстрованих робітників.
Проте деякі посадовці стверджують, що цей закон ризикує перетворити Грецію на "маяк привабливості для нелегальних мігрантів". Натомість міністр міграції та надання притулку країни Дімітріс Кайрідіс сказав, що законодавство допоможе не лише впоратися з нестачею робочої сили, але й зміцнити соціальну згуртованість.
"Це маленький крок у задоволенні гострих потреб жорсткого ринку праці та великий крок у зміцненні громадської безпеки", - додав він.
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