Громадянам Узбекистану обмежили доступ до Facebook, Telegram та інших соцмереж

У середу 3 листопада Державна інспекція з контролю в сфері інформатизації та телекомунікацій "Узкомназорат" обмежила доступ до ряду соцмереж, повідомляє Газета.uz.



Видання пише, інспекція веде реєстр порушників прав суб'єктів персональних даних . Туди увійшли: Telegram, Instagram, Facebook, Youtube, LinkedIn, Twitter, Skype, TikTok, "ВКонтакте", "Одноклассники" та інші.



"Узкомназорат" надсилав попередження соцмережам ще в липні, а 29 жовтня президент Узбекистану підписав закон про жорсткі заходи за порушення законодавства про персональні дані.



Увечері 3 листопада користувачі почали помічати збої в роботі Telegram, а пізніше і в інших соціальних мережах.



На початку липня "Узкомназорат" обмежив доступ до Twitter, WeChat, Skype, TikTok і "ВКонтакте", що сприяло зростанню популярності VPN-служб у країні.