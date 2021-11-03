Громадянам Узбекистану обмежили доступ до Facebook, Telegram та інших соцмереж
Узбекська державна інспекція обмежила роботу Telegram, Instagram, Facebook, Youtube, Twitter, TikTok, "ВКонтакте" та інші
У середу 3 листопада Державна інспекція з контролю в сфері інформатизації та телекомунікацій "Узкомназорат" обмежила доступ до ряду соцмереж, повідомляє Газета.uz.
Видання пише, інспекція веде реєстр порушників прав суб'єктів персональних даних . Туди увійшли: Telegram, Instagram, Facebook, Youtube, LinkedIn, Twitter, Skype, TikTok, "ВКонтакте", "Одноклассники" та інші.
"Узкомназорат" надсилав попередження соцмережам ще в липні, а 29 жовтня президент Узбекистану підписав закон про жорсткі заходи за порушення законодавства про персональні дані.
Увечері 3 листопада користувачі почали помічати збої в роботі Telegram, а пізніше і в інших соціальних мережах.
На початку липня "Узкомназорат" обмежив доступ до Twitter, WeChat, Skype, TikTok і "ВКонтакте", що сприяло зростанню популярності VPN-служб у країні.
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